'외식업 AI' 르몽, 디캠프·블루포인트에서 프리A 10억 투자 유치

"외식업 시장 1등 AI 기업 도약 목표"

외식업 인공지능(AI) 전문 스타트업 르몽이 은행권청년창업재단 디캠프와 액셀러레이터(AC) 블루포인트파트너스로부터 10억원 규모의 프리 A 투자를 유치했다고 21일 밝혔다.

이번 투자로 르몽의 누적 투자 유치 금액은 총 17억원을 기록하게 됐다. 특히 블루포인트는 시드 단계에 이어 이번 후속 투자에도 참여했다.

2023년 설립된 르몽은 자체 개발한 '루미니르 AI' 기술을 활용해 외식업계의 디지털 전환을 이끌고 있다. 현재 1만5000곳 이상의 소상공인 매장을 비롯해 롯데리아, 굽네치킨, 피자헛 등 국내외 주요 프랜차이즈 브랜드를 고객사로 확보하고 있다.

재무적 성과도 견고하다. 설립 1년 만에 흑자 전환에 성공한 르몽은 2년 연속 흑자를 기록 중이며, 매년 3배 이상의 고객 성장률을 보이며 내실 있는 확장을 이어가고 있다.

핵심 서비스인 AI 리뷰 관리 솔루션 '댓글몽'은 업계 최다 사용자를 보유하고 있다. 가맹 본사를 위한 AI 고객관계관리 솔루션 '댓글몽 비즈' 또한 출시 7개월 만에 본그룹, 롯데리아 등 20여 개 이상의 브랜드에 도입되며 시장 지배력을 키우고 있다.

르몽은 이번 투자금을 종합 마케팅 AI 에이전트 '비즈몽'의 고도화와 우수 인재 영입에 투입할 계획이다. 비즈몽은 컨설팅부터 콘텐츠 제작, 채널 관리, 성과 분석까지 아우르는 소상공인 전용 올인원 마케팅 자동화 서비스다.





이희용·김보형 르몽 공동대표는 "디캠프의 투자는 르몽의 기술력과 사업 성장 가능성을 인정받은 결과"라며 "이번 투자를 발판으로 외식업 시장 1등 AI 기업으로 도약하겠다"고 강조했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

