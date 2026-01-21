시흥시, 의료·요양·돌봄·주거 '통합돌봄' 지원협의체 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 시흥시는 오는 3월 27일 통합돌봄 제도 시행을 앞두고 통합지원협의체를 출범했다고 21일 밝혔다.

통합돌봄은 노인·장애인 등 돌봄이 필요한 시민이 살던 곳에서 의료·요양·돌봄 서비스를 통합적으로 지원받을 수 있도록 하는 제도다.

시는 20일 시청 글로벌센터에서 '시흥시통합지원협의체' 발대식을 개최하고 지역 통합돌봄 지원체계를 본격적으로 가동했다.

발대식에는 위원장인 임병택 시흥시장을 비롯해 각 분야 전문가 19명이 참석해 통합돌봄 추진 경과 보고와 함께 '2026 통합돌봄 실행계획'을 심의했다.

협의체는 앞으로 통합돌봄 정책의 컨트롤 타워 역할을 하게 된다. 지역 통합돌봄 계획의 수립·시행·평가, 통합지원 시책에 대한 심의·자문, 관계기관 간 연계·조정 역할을 맡는다.

앞서 시는 지난 5일 조직개편을 통해 통합돌봄 정책을 총괄하는 '통합돌봄과'를 신설하고, 통합지원 창구와 통합지원회의, 분야별 연계 체계를 구축하는 등 지역 돌봄 통합지원 기반을 단계적으로 정비해 왔다.

시는 앞으로 '시흥시 지역사회 통합돌봄에 관한 조례' 개정을 통해 제도적 기반을 구축하고, 3월부터 의료·요양 통합돌봄 사업을 본격적으로 추진할 계획이다.





임 시장은 "협의체는 제도와 현장, 행정과 민간, 보건과 복지, 주거와 돌봄을 하나로 잇는 시흥시 통합돌봄의 핵심 협력 기구"라며 "통합돌봄과를 중심으로 동, 보건소, 의료기관, 복지·주거 지원기관이 유기적으로 협력하는 시흥형 통합돌봄 체계를 차근차근 구축해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

