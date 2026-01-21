경기도서관 'AI 기반 도서관' 본격 운영…영상편집 등 무료 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도서관이 인공지능(AI) 기반 도서관 서비스를 본격 시작한다.

'실험하는 AI 도서관'을 주제로 지난해 10월 문을 연 경기도서관은 독서·상담·토론·추천 등 도서관 서비스 전반에 AI를 결합한 프로그램을 마련했다.

경기도서관은 약 2개월간의 시범 운영을 마치고 이용자 의견과 운영 경험을 반영한 정규 AI 서비스 체계를 마련해 올해부터 서비스를 시작한다.

■60종 이상 AI 모델 무료 활용 'AI 스튜디오'

만 18세 이상 경기도서관 회원이라면 누구나 다양한 유료 AI 도구를 사용해 디지털 콘텐츠를 제작할 수 있다. 개관 당시 제공됐던 8개 플랫폼 30여종이었던 인공지능 모델은 올해 나노바나나, 제미나이 3 프로(Gemini 3 Pro), 비오(Veo) 3.1, 소라(Sora) 2 Pro 등 더욱 진화된 60종 이상 모델로 늘어났다.

AI 스튜디오는 지하 1층에 있으며 도서관 방문 후 좌석을 예약해 이용하면 된다. 이용 시간은 기본 좌석 1시간, 집중 공간 좌석 2시간이다. 대기자가 없는 경우 최대 1시간 연장할 수 있다.

■아이 그림으로 마음을 읽는 독서치유 'AI 마음그림×책'

'AI 마음그림×책'은 아이가 그린 그림을 AI가 분석해 심리 상태를 파악하고, 이에 맞는 도서를 추천하는 독서치유 서비스다. 그림의 형태·색상·구성 등을 기반으로 분석하며, 개발 과정에는 심리상담 전문가가 자문으로 참여했다.

서비스는 화요일부터 금요일까지 오후 1시부터 6시까지 운영되며, 주말과 방학 기간(7~8월, 12~2월)에는 오전 10시부터 오후 6시까지 확대 운영된다. 매주 월요일과 법정공휴일은 운영하지 않는다.

이용 대상은 만 5세부터 만 12세까지의 어린이로, 경기도서관 누리집에서 사전 예약 후 이용할 수 있다. 대기자가 없을 경우 현장 신청도 가능하며, 어린이 아이디로 예약하거나 보호자 회원 아이디로 최대 2명까지 대리 신청할 수 있다.

아이들은 준비된 재료로 그림을 그린 뒤, 매니저 안내에 따라 그림을 스캔·업로드하고 분석 결과를 확인한다. 결과는 이메일 전송 또는 출력 제공이 가능하며, 추천 도서는 경기도서관 2층 '세계친구 책마을'에서 직접 열람할 수 있다.

■AI와 함께 고전을 다시 읽는 시간 'AI 독서토론'

AI 독서토론은 AI와 독서지도사가 함께 참여하는 새로운 방식의 독서토론 프로그램이다. AI 학습 특성을 고려해 저작권이 만료된 고전을 중심으로 토론이 진행된다.

청소년에게는 고전에 대한 흥미를 높이고, 성인에게는 고전을 새롭게 해석하는 경험을 제공하는 것이 목적이다. 독서토론이 처음인 이용자도 부담 없이 참여할 수 있도록 설계됐다.

이용 대상은 청소년부터 성인까지이며, 경기도서관 누리집 '도서관 프로그램' 메뉴를 통해 신청할 수 있다. 수업은 월 2회 개설될 예정이다.

올해는 기존 음성 토론 방식에 더해 채팅 기반 토론 방식도 추가 운영할 계획이다.

경기도서관이 지난해 말 마련한 AI 인사이트 강연

■날씨·계절에 맞춰 책을 골라주는 'AI 추천도서 서비스'

경기도서관 누리집 메인화면에서는 AI 추천도서 서비스를 상시 이용할 수 있다. AI가 계절과 날씨, 경기도서관 핵심 콘텐츠(기후환경·AI·미래기술 등)를 반영해 문장을 생성하고, 그에 맞는 도서를 추천하는 방식이다.

2026년 1월 추천 해시태그 예시는 '#따뜻한 방콕 시간을 위한 도서', '#새해 다짐을 위한 실용도서' 등이다.

■AI 상담원 'AI 라이브챗', 도민 AI 역량 강화 교육 운영

AI 라이브챗은 도서 검색과 추천은 물론, 경기도서관 이용 방법과 서비스 전반에 대한 질문에 실시간으로 응답하는 챗봇 서비스다. 경기도서관 누리집 메인화면에서 누구나 이용할 수 있다.

이 밖에도 도민의 AI 활용 역량 강화를 위해 AI 리터러시 교육 과정을 운영한다. 어린이·청소년·성인 연령별 과정은 물론, 시니어·직장인·창작자를 위한 특화형 교육 과정도 새롭게 선보일 예정이다.

또한 AI를 쉽게 체험할 수 있는 원데이 클래스와 가족 체험 프로그램도 순차적으로 운영한다. 2024년부터 진행 중인 전 국민 대상 AI 콘텐츠 창작 공모전도 계속 이어간다.





윤명희 경기도서관 관장은 "AI가 일상의 도구가 된 시대에 도서관은 도민이 AI를 이해하고 직접 활용해볼 수 있는 공간이 되어야 한다"며 "경기도서관은 AI 특화 공공도서관으로서 새로운 도서관 서비스 모델을 계속 실험하고 확장해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

