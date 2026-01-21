그린란드 총리 "美 군사 침공 등 모든 시나리오 대비"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가정에 닷새분 식량 비축 권고

덴마크 "美가 무역전쟁 시작하면 당연히 대응"

도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합 관련 강경 발언을 이어가자 그린란드 정부가 미국의 군사 침공 등 모든 시나리오를 고려하고 있다고 밝혔다.

옌스-프레데리크 닐센 그린란드 총리. AP연합뉴스

20일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 옌스-프레데리크 닐센 그린란드 총리는 이날 그린란드 수도 누크에서 기자회견을 열어 미국이 실제로 그린란드를 무력으로 병합할 것이라고 믿지 않지만 모든 시나리오에 대비하고 있다고 했다. 그러면서 시민들의 일상에 차질이 빚어질 경우 도울 수 있도록 정부가 모든 지역 당국의 대표로 구성된 전담팀을 설치할 예정이라고 밝혔다. 또 그린란드 정부는 주민들에게 가정 내 닷새분의 식량을 비축하라는 권고 등이 포함된 새로운 지침을 배포하기 위한 준비도 진행하고 있는 것으로 전해졌다.

이날 함께 기자회견에 나선 무테 B. 에게데 그린란드 재무장관은 "그린란드는 큰 압박에 처해 있다"며 "우리는 모든 시나리오에 대비해야 한다"고 했다.

또 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 이날 코펜하겐에서 진행된 의회 질의 응답에 출석해 트럼프 대통령이 덴마크 등 유럽을 상대로 추가 관세를 발효할 경우 맞대응할 수밖에 없으며, 이는 유럽과 미국 모두에 "심각한 결과"를 초래할 것이라고 경고했다. 그는 "그 지점까지 이르지 않길 바라며, 이는 우리가 택해야 할 길이 아니라는 것을 미국인들에게 설득할 수 있길 희망한다"고 덧붙였다.





트럼프 대통령은 최근 그린란드에 연대를 표명하며 현지에 병력을 파견한 독일, 프랑스, 영국, 노르웨이 등 유럽 8개국에 다음 달 1일부터 모든 상품에 10% 관세를 추가로 부과하겠다고 압박한 데 이어, 사회관계망서비스(SNS)에 그린란드로 표시된 지역에 성조기 깃발을 들고 서 있는 그림을 올리기도 했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

