트럼프 "英 차고스 반환 멍청해…그린란드 가질 또다른 이유"

우수연기자

입력2026.01.20 19:59

그린란드 병합 의지를 거듭 밝힌 도널드 트럼프 미국 대통령이 영국의 차고스 제도 반환 결정을 "멍청한 행동"이라고 비난하며 이를 그린란드 확보 필요성과 연결해 압박 수위를 높였다.


트럼프 대통령은 20일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에서 "충격적이게도 우리 '멋진' 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국인 영국이 중대한 미군 기지가 있는 (차고스 제도) 디에고 가르시아 섬을 모리셔스에 아무런 이유도 없이 줘버릴 계획"이라고 말했다.


이어 "중국과 러시아가 이런 완전히 나약한 행위에 주목하지 않을 리 없다"며 "이들은 오직 힘만 인정하는 국제 강대국이며 그래서 내 리더십 하에 미국이 단 1년 만에 전에 없이 존중받고 있는 것"이라고 주장했다.


그러면서 "영국이 극히 중요한 땅을 줘버리는 건 대단히 멍청한 행동이며 그린란드를 취득해야 하는 아주 수많은 이유 중 하나"라며 "덴마크와 그 나라의 유럽 동맹국들은 올바른 일을 해야 한다"고 강조했다.


트럼프 "英 차고스 반환 멍청해…그린란드 가질 또다른 이유" 연설하는 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스 제공
키어 스타머 영국 정부는 지난해 5월 인도양에 있는 차고스 제도의 주권을 모리셔스에 이양하고 제도 내 디에고 가르시아 섬의 군사기지를 최소 99년간 통제하는 협정을 체결했다.


디에고 가르시아에 있는 영·미 합동 군기지는 미군에 특히 전략적으로 중요하다. 이 때문에 일각에서는 중국과 러시아가 모리셔스에 영향력을 미칠 가능성을 우려해 차고스 제도 반환에 반대 목소리가 나왔다.


스타머 정부는 지난해 초 트럼프 대통령이 백악관 정상회담에서 트럼프 행정부의 지지를 사실상 확보했다. 하지만 트럼프 대통령이 1년 만에 말을 바꿔 차고스 제도 반환 문제를 거론한 것은 그린란드 문제와 연계해 영국을 압박하려는 시도로 풀이된다.


트럼프 대통령은 덴마크가 그린란드에서 러시아와 중국의 위협을 막아내지 못했으니 미국이 그린란드를 확보해야 한다고 주장하고 있다. 영국을 비롯한 유럽의 나토 동맹국들이 이에 반대하며 소규모 병력을 파병하자 이들 국가에 관세를 부과하겠다고 위협했다.


영국은 이미 미국 등 주요 동맹국들의 공개적인 지지를 받아 안보상 이유로 체결한 협정이라고 반박했다고 BBC 방송은 전했다.


영국 정부 대변인은 성명에서 "영국은 우리 국가 안보에 대해서는 절대로 타협하지 않는다"며 "법원 판결로 우리 입지가 약해지고 향후에 의향대로 운영되지 않을 수 있다는 위협에 디에고 가르시아 군기지가 놓였기에 우리는 행동에 나섰던 것"이라고 밝혔다.


이어 "이 합의는 미·영 합동 군기지의 운영을 여러 세대에 걸쳐 보장하며 고유한 능력을 유지하고 적들을 막을 수 있는 탄탄한 조항들이 있다"며 "이는 미국과 호주 등 파이브아이즈 동맹국들, 인도와 일본, 한국을 포함한 핵심 국제 파트너들에서 공개적으로 환영받았다"고 강조했다.




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

