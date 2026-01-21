본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[Why&Next]금·은 값은 뛰는데...비트코인은 왜 떨어질까

송화정기자

유현석기자

입력2026.01.21 06:50

시계아이콘02분 19초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

금 4700달러·은 93달러 돌파 사상 최고
반면 비트코인은 최근 하락세로 9만달러
"지정학 리스크 지속땐 '디커플링' 계속"

최근 금, 은과 비트코인의 디커플링(탈동조화) 현상이 두드러지고 있다. 과거에는 금 가격이 상승하면 비트코인이 이를 따라가며 동조화 움직임을 보였으나 지난해 금과 은이 큰 폭으로 오른 반면 비트코인은 부진한 흐름을 보이는 등 탈동조화 조짐이 나타났다. 금과 은이 대표적인 안전자산으로 지정학적 리스크와 매크로(거시경제) 불확실성 속에서 가격 상승세가 지속되고 있지만, 비트코인은 변동성 등의 요인으로 아직까지 완전한 안전자산으로 받아들여지지 않으면서 탈동조화 흐름이 나타나는 것으로 보인다. 전문가들은 지정학적 리스크 부각 등으로 당분간은 탈동조화 흐름이 이어질 것으로 내다봤다.


[Why&Next]금·은 값은 뛰는데...비트코인은 왜 떨어질까
AD

지난해 금 64%·은 142% 상승 …비트코인 6% 하락

20일 오후 3시50분 기준 국제 금시세(XAU/USD)는 온스당 4713.91달러를 기록했다. 사상 처음으로 4700달러를 넘어섰다. 또한 은시세(XAG/USD)는 온스당 93.9695달러였다. 은도 최근 93달러를 돌파하며 사상 최고 수준으로 치솟았다. 반면 같은 시간 비트코인은 9만860.65달러로 전거래일 9만3655.67달러 대비 2.98% 하락했다. 전일에도 9만5000달러선에서 9만3000달러로 큰 폭 하락한 데 이어 이날은 9만1000달러선 마저 이탈했다.


과거 금, 은과 비트코인이 동조하는 흐름을 보인 것은 달러 대체 자산으로 여겨졌기 때문이다. 심수빈 키움증권 연구원은 "과거 금과 비트코인의 동반 상승은 안전자산이라기보다는 달러 대체 자산에 대한 수요에서 출발한 것"이라며 "미국의 재정적자 확대와 미국 연방준비제도(Fed)의 완화적 통화정책이 법정화폐 가치에 대한 우려를 확대하며 두 자산 모두에 수혜로 작용했다"고 설명했다. 양현경 iM증권 연구원은 "지정학적, 재정 리스크가 확대되는 환경에서 금은 발행자 리스크가 없기 때문에 선호도가 높아졌으며 비트코인 역시 발행자 리스크가 없고 제재 회피 수단이 될 수 있다는 점에서 '디지털 금'이라는 내러티브를 형성해왔다"고 말했다.


하지만 지난해부터 디커플링 흐름이 나타나기 시작했다. 지난해 국제 금과 은 가격은 각각 64%, 142% 급등했으나 비트코인은 6% 하락했다. 특히 지난해 10월 초 기록한 고점 대비로는 30% 넘게 내렸다. 지난해 말 8만8000달러선에서 마감했던 비트코인은 올들어서 조금씩 회복세를 보이며 9만6000달러선까지 올라섰으나 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드와 관련해 유럽에 관세 부과를 예고하면서 다시 9만2000달러선까지 내려왔다.

[Why&Next]금·은 값은 뛰는데...비트코인은 왜 떨어질까

신뢰도·수급 차이가 금·비트코인 운명 갈라

심 연구원은 "금융시장 참여자 관점에서 금과 비트코인에 대한 신뢰도에는 구조적인 차이가 존재하며 이는 최근 금과 비트코인 간 디커플링의 가장 핵심적인 요인"이라며 "Fed의 추가 금리 인하를 둘러싼 불확실성이 확대되면서 금과 비트코인 간 디커플링 시작됐고 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 출시로 제도권 투자 자산으로 자리 잡았으나 금 대비 높은 변동성과 짧은 역사는 여전히 부담 요인으로 작용하고 있다. 특히 가격 하락 국면에서 DAT(Digital Asset Treasury) 기업의 매도 가능성이 수급 불안으로 인식되고 있다"고 분석했다. 이어 "여기에 과거 비트코인 상승 사이클이 반감기 이후 약 18개월 내외에서 마무리됐던 만큼 상승 국면 종료에 대한 경계감도 높아졌다"고 덧붙였다.


홍진현 삼성증권 연구원은 "최근의 디커플링 움직임은 금은 수요가 증가하는데 비트코인은 조정을 받았기 때문"이라며 "금의 수요 증가, 가격 상승의 원인으로는 달러·미국 자산 시스템 리스크 회피, 은행들의 준비자산 리밸런싱, 지정학 리스크 프리미엄 등을 들 수 있다. 비트코인의 부진은 지난해 10월 이후 센티멘트가 급격히 악화되면서 조정장에 대한 분위기가 확산됐기 때문이다. 크립토 사이클에 따라 올해는 박스권 흐름이 전망된다"고 짚었다.


비트코인의 취약한 수급 구조도 디커플링의 배경으로 꼽힌다. 양 연구원은 "수급 구조의 질적 차이가 금과 비트코인의 디커플링이 나타난 주요 배경 중 하나"라며 "비트코인은 ETF 도입 이후 기관 자금 유입으로 제도권 자산으로의 편입이 진전됐지만 수급 구조는 여전히 취약한 특성을 지니고 있다. 비트코인 수요의 상당 부분은 개인투자자, 헤지펀드, 트레이딩 성향의 기관 및 ETF 자금으로 구성돼 있으며 이들은 공통적으로 가격 변동성, 유동성, 투자심리에 민감하다. 비트코인 ETF 자금 역시 장기 보유보다는 상대 수익 추구, 리밸런싱, 거시 환경 변화에 따라 빠르게 유출입되는 성격이 강하다"고 분석했다.


'금은 방어자산 vs. 비트코인은 성장 자산' 인식 부각

지정학적 리스크 등으로 당분간 금, 은과 비트코인의 탈동조화 흐름이 지속될 것으로 전망된다. 심 연구원은 "기본적으로 지정학적 리스크가 지속되는 환경에서는 금과 비트코인의 디커플링 흐름이 이어질 가능성이 높을 것"이라며 "금은 중앙은행 수요와 전통적 안전자산 성격이 부각된 반면 비트코인은 변동성과 투자 자산 성격이 강조됐기 때문"이라고 설명했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

가상자산 업계 관계자는 "단기적으로는 금과 비트코인의 디커플링 흐름이 이어질 가능성이 높다. 금은 방어적 자산, 비트코인은 성장 자산이라는 인식이 굳어지고 있기 때문"이라며 "다만 중장기적으로는 글로벌 통화 신뢰 약화나 금융 시스템 리스크가 재부각될 경우 비트코인이 다시 금과 유사한 흐름을 보일 가능성도 배제할 수 없다. 결국 관건은 비트코인이 '위험자산'에서 '대체 가치 저장 수단'으로 얼마나 더 인정받느냐에 달려 있다"고 말했다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제 뉴스 채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교

  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

  • 26.01.1914:08
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]

    "대중문화는 '화려한 분수'처럼 금방 꺼질 수 있습니다. 지하수처럼 '일상 문화'가 계속 흐르도록 해야 K 브랜드와 산업의 생명력을 30년 이상 유지할 수 있습니다." 이일열 전 파리문화원장은 최근 아시아경제와 인터뷰에서 K브랜드의 글로벌 지속가능성에 대해 이같이 말했다. 그는 "방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 K콘텐츠는 강력한 진입로가 될 수 있지만, 휘발성이 크다"며 "어느 순간 거품이 꺼질 수 있다는 점에서 지금은 '썸

  • 26.01.1914:08
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②

    "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식당을 찾아다녔다. 하지만 현지 한식당 대부분이 중

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기