30년 공직 마친 박정주 충남 행정부지사 퇴임…"이제 도민으로 새 출발"

홍성 출신으로 도·중앙 오가며 충남 도정 이끌어…김태흠 지사 "힘쎈충남 성과의 숨은 버팀목"

30년 공직생활을 마치고 20일 퇴임한 박정주 충남도 행정 부지사

충남도와 중앙부처를 오가며 충남 발전의 현안을 조율해 온 박정주 충남도 행정부지사가 20일 퇴임식을 끝으로 공직 생활을 마무리하고, '도민 박정주'로 돌아갔다.

충남도는 이날 도청 문예회관에서 박정주 제38대 행정부지사 퇴임식을 개최했다.

이날 행사에는 김태흠 지사를 비롯해 도 실·국·원장과 직원 등 700여 명이 참석해, 30년 공직 인생을 마친 박 부지사의 노고를 기렸다.

홍성 출신인 박 부지사는 홍성고와 서울대를 졸업하고, 1996년 제2회 지방고시에 합격해 공직에 입문했다.

1997년부터 2년간 홍성군에서 근무한 뒤 1999년 충남도에 합류했으며, 행정안전부와 국무총리실 등 중앙부처를 거치며 지방행정과 중앙행정을 두루 경험했다.

도에서는 문화체육관광국장, 해양수산국장, 기획조정실장 등 핵심 보직을 맡아 산업·경제·균형발전 정책을 설계했고, 이러한 경륜을 바탕으로 지난해 1월 제38대 행정부지사에 취임했다.

박 부지사는 재임 기간 동안 도정의 안정적 운영과 함께 충남의 미래 먹거리 발굴에 행정 역량을 집중했다는 평가를 받는다.

특히 도공무원노동조합이 주관하고 전 공직자가 직접 참여해 선정하는 '베스트 간부 공무원'에 세 차례 이름을 올리며, 내부 신뢰와 조직 장악력에서도 두각을 나타냈다.

이날 퇴임식은 김태흠 지사의 공로패와 감사패 전달, 최정희 충남도공무원노동조합 위원장의 감사패 수여, 전별사와 퇴임사 순으로 진행됐다.

박 부지사는 "충남도청 가족들과 함께한 30년은 한눈팔지 않고 공직자의 본분에 충실하려 애쓴 시간이었다"며 "이제 그 시간을 뒤로하고 새로운 길로 나아간다"고 말했다.

이어 "제 공무원 인생은 늘 맞부딪치고 도전하는 과정이었다"며 "앞으로도 새로운 세계에 대한 도전을 멈추지 않겠다"고 밝혔다.

그는 "태어나고 자란 충남, 그리고 홍성에서 이웃들과 함께 살아가겠다"며 "화려한 수식어보다 정직한 땀방울로, 거창한 담론보다 주민의 삶과 함께하는 길을 택하겠다"고 덧붙였다.





김태흠 지사는 "민선 8기 '힘쎈충남'의 역대급 성과 뒤에는 언제나 박 부지사가 있었다"며 "그동안 쌓아온 경험과 식견이 앞으로도 지역사회에 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.





