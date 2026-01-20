[오늘의신상]후덕죽 이어 윤주모까지…세븐일레븐, '갈비무생채 삼각김밥'

다음달 삼각김밥, 샌드위치 등 간편식 출시



세븐일레븐은 요리경연 프로그램에서 한국 전통주와 한식을 젊은 감각으로 재해석해 선보인 윤나라 셰프와 내달 3일부터 삼각김밥, 샌드위치, 햄버거 등 다양한 종류의 푸드간편식을 선보인다고 20일 밝혔다.

모델들이 윤나라 셰프와 함께 선보이는 푸드 간편식을 홍보하고 있다. 세븐일레븐 제공.

지난 15일 세븐일레븐은 톱3 진출자이자 중식대가인 후덕죽 셰프와 협업을 발표한 바 있다. 오는 21일부터는 후덕죽 셰프 간편식3종을 만나볼 수 있다.

세븐일레븐은 스타셰프 마케팅의 열기를 이어가기 위해 해방촌 '윤주당'의 오너셰프 윤나라와 손잡았다. 윤나라 셰프는 윤주당에서 직접 빚은 술과 한식 안주들을 선보이는 '주모의 한상' 테이스팅 코스로 전통주 애호가와 해방촌 외국인 손님들에게 '윤주모'로 불리며 한국 전통주와 한식의 매력을 알려왔다. 여러 유명 셀럽들의 단골장소로도 이름 나 있다.

세븐일레븐이 윤나라 셰프와 함께 선보이는 푸드 간편식은 '윤주모촉촉갈비무생채삼각김밥', '윤주모촉촉갈비맛토스트', '윤주모매콤갈비맛쌈버거' 총 3종이다. 이번 간편식의 핵심 포인트는 윤나라 셰프의 활약이 돋보인 톱7 진출전에서 1등의 영예를 거머쥔 '박포갈비와 무생채 쌈' 메뉴에 들어간 '갈비', '무생채', '쌈장' 3가지 요소를 모두 넣었다는 점이다.

윤주모촉촉갈비맛토스트는 윤주모의 비법 레시피가 적용된 달달한 돼지갈비에 아삭한 양배추 샐러드가 토핑된 샌드위치다. 윤주모매콤갈비맛쌈버거는 현재 사회관계망서비스(SNS)에서 바이럴되고 있는 윤주모 쌈장 레시피를 갈비맛 버거에 적용한 상품으로 매콤한 청양고추와 로메인까지 들어 진짜 쌈을 먹는 듯한 느낌의 햄버거를 선보인다.

관련 행사도 진행한다. 다음달 28일까지 윤주모 간편식을 카카오페이머니 또는 롯데카드로 결제 시 20% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 또한 윤주모촉촉갈비무생채삼각김밥과 윤주모촉촉갈비맛토스트 구매 시 칠성사이다제로 250㎖ 캔을 50% 콤보 할인행사로 저렴하게 만나볼 수 있도록 준비했다.





세븐일레븐은 향후 윤주모와 손잡고 주류 영역으로도 카테고리를 확장해나갈 예정이다. 임이선 세븐일레븐 푸드팀장은 "편의점이 시간적, 물리적 접근성이 좋은 채널인 만큼 스타 셰프들의 거리나 시간에 구애받지 않고 만나볼 수 있다는 장점이 있다"며 "앞으로도 고객분들이 일상 속에서 합리적인 가격으로 하이엔드 미식 경험을 이어나갈 수 있도록 다양한 셰프님들과의 협업을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

