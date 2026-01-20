'달리는 과학관' 다시 왔어요… 국립부산과학관, 새단장 자동차존 문열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전기차 정비, 자율주행 로봇 시연



미래 모빌리티 흐름 한눈에 '체험'

국립부산과학관이 상설전시관인 자동차존을 새로 단장해 선보인다.

국립부산과학관(관장 송삼종)은 상설전시관 1관 '자동차존'의 새 단장을 마치고 20일 정식 개관한다고 알렸다.

이번 새 단장은 자동차를 단순한 이동 수단이 아닌 기계·물리와 에너지 공학, 첨단 정보기술(IT)이 집약된 '달리는 과학관'으로 재조명하는 데 초점을 맞췄다. 자동차의 기본 원리부터 최신 모빌리티 기술까지 폭넓게 다루며 체험형 전시물을 대폭 강화한 것이 특징이다.

전시는 자동차의 기본 기술과 원리, 지속가능성과 에너지 기술, 미래 기술과 운송 혁신 등 모빌리티의 현재와 미래를 보여주는 3개 공간으로 구성됐다.

국립부산과학관 상설전시관 1관 자동차의 진화 부스.

'자동차의 기본 기술과 원리' 공간에서는 톱니바퀴와 동력 전달, 현가장치 등 시간이 지나도 변하지 않는 자동차의 기계·물리 법칙을 소개한다. 다양한 실물 모형을 직접 조작하며 작동 원리를 보고 들으면서 이해할 수 있도록 구성했다.

'지속가능성과 에너지 기술' 공간은 화석연료 중심의 내연기관에서 전기차로 전환되는 에너지 패러다임 변화에 주목한다. 내연기관과 전기차 실물 모형에 영상 장치를 결합해 각 동력원의 에너지 흐름을 시각적으로 보여준다. 전기차 피트존에서는 타이어와 배터리 교체 등 실제 정비 과정을 체험하며 자동차 구조를 살펴볼 수 있다.

'미래 기술과 운송 혁신' 공간에서는 자동차가 이동 수단을 넘어 생활 공간이자 서비스 플랫폼으로 확장되는 미래 모빌리티 시티를 구현했다. 자율주행 기술의 핵심 원리를 반영한 순찰·배달 로봇 시연과 상호작용형 전시를 통해 미래 이동 수단이 가져올 변화를 체험할 수 있다.

상설전시관 1관 자동차존은 20일부터 관람이 가능하다.





송삼종 국립부산과학관장은 "이번 자동차존 새 단장은 우리 일상과 밀접한 자동차 속 과학 원리를 직접 만지고 체험하며 이해할 수 있도록 준비했다"며 "청소년들이 첨단 모빌리티 기술에 관심을 갖고 미래 사회를 이끌 역량을 키우는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

국립부산과학관 상설전시관 1관 자동차존 전시물 배치도.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

