"1000억 건국펀드로 尹 중심 제2국가 만들자"…전한길 황당 주장

"북한·중국 합칠 것…발해까지 확장"

"100억 시작해 1000억까지 펀드"

"나라 되찾으면 돈 돌려줄 것"

극우 유튜버 전한길 씨가 12일 경찰조사를 받기위해 서울 동작경찰서를 출석, 취재진에게 입장을 밝히고 있다. 윤동주 기자

한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨가 윤석열 전 대통령을 중심으로 제2의 건국을 하자는 주장을 내세웠다. 또 1000억원대의 건국 펀드를 모금할 예정이라고도 덧붙였다.

지난 6일 전씨는 자신의 유튜브 채널 라이브 방송을 통해 ""건국 펀드를 준비 중"이라며 이 같은 취지의 발언을 했다. 100억원은 1단계 목표 모금액으로, 전씨는 "향후 500억원, 1000억원 규모로 확대하겠다"는 구상도 전했다.

전씨는 "아마 다음 주에 법률 검토를 마치고 나면 바로 공개하겠다"며 "제2건국을 하자, 건국 자금을 모으자 해서 하는 거고 제가 나중에 돌려주는 돈"이라고 설명했다.

이어 "일제 강점기 때 상하이 임시정부가 만들어지고 그때 애국 공채를 발행해 독립 자금을 모은 것과 같다"며 "광복 후 나라를 되찾게 되면 그 돈을 낸 분들은 애국자이기에 기꺼이 돌려드려야 한다"고 덧붙였다.

더불어 "조직표를 다 만들고 있다"며 "행정부, 입법부, 사법부, 고위공직자범죄수사처를 없앨 것"이라고 주장했다. 경찰, 검찰, 국가정보원도 없애겠다고 했다. 현행 3권 분립 체계를 부정하는 취지로 해석된다.

이어 윤 전 대통령의 복귀를 전제로 "말뿐 아니라 자금이 있어야 가능하다"고 거듭 강조했다. 그러면서 "윤 대통령이 제2건국을 해야 한다"며 "지방선거 때 개헌과 국민투표를 동시에 하고 부정선거가 밝혀지면 총선을 다시 하고 임기도 더할 것"이라는 주장도 펼쳤다.

전씨는 또 "북한 정권이 무너지고 중국 정권이 붕괴되면 연변 조선족들도 있고 몽골까지 합칠 것"이라며 "발해 그 영토까지 해서 동아시아 최강국이 우리나라가 될 것"이라고 했다.

이어 "저는 대한민국이라는 나라 이름도 바꿀 생각이 있다"며 "망상이라고 하겠지만 상상하다 보면 현실화하는 게 인간의 노력이고 불가능하다는 법이 어딨느냐"라고 주장했다.

경찰 첫 출석…기자증 걸고 "언론의 표현 자유 막는 탄압" 목소리

한편 전씨는 12일 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 경찰에 처음 출석했다. 162일 동안 외국에 머물다 지난 3일 입국한 전씨는 지지자들을 향해 자신에 대한 경찰 수사가 "언론의 자유에 대한 탄압"이라고 목소리를 높였다.

극우 유튜버 전한길 씨가 12일 경찰조사를 받기위해 서울 동작경찰서를 출석하는 도중 지지자들과 인사를 나누고 있다. 윤동주 기자

전씨는 이날 경찰 출석에 앞서 서울지하철 1·9호선 노량진역 앞 광장에서 기자회견을 열어 취재진과 지지자들을 상대로 약 30분간 '비상계엄은 내란이 아니다'는 기존 주장을 되풀이했다.

전씨는 "윤 전 대통령이 헌법에 따라 비상계엄을 선포했고, 국회의 해제 요구를 받아들여 6시간 만에 해제했다"며 "대통령의 비상사태 선포를 내란이라고 보고 처벌한 사례는 전 세계 어느 나라에도 없다"고 주장했다.





윤 전 대통령 내란 우두머리 혐의 재판 1심 재판장인 지귀연 서울중앙지법 부장판사를 향해서는 "헌법과 법률, 양심에 따르지 않고 여론몰이를 당해 유죄를 선고한다면 역사에 '대역죄인'으로 기록될 것"이라고 경고하기도 했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

