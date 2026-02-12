"사무실서 4차 술판" 인증샷까지…경찰 잇단 SNS 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남청 기동대원 사무실서 '술판 인증샷' 게시

변사현장 조롱 이어 음주인증…SNS논란 잇따라

최근 경찰 공무원들이 공적인 업무 공간이나 사건 현장에서 찍은 부적절한 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 잇따라 게시하며 기강 해이에 대한 비판이 거세게 일고 있다.

경남경찰청 소속 경찰들이 SNS에 게시한 음주 사진. 온라인커뮤니티

11일 경남경찰청에 따르면 경남청 소속 한 기동대 대원 4명이 사무실에서 맥주와 안주를 차려놓고 찍은 사진이 개인 SNS에 올라왔다. 해당 게시물은 이날 오전 2시경 "마지막 남은 사람은 사무실에서 4차. T인데 왜 눈물이 나지"라는 문구와 함께 게시됐다.

사진 촬영 당시 이들은 근무 시간은 아니었던 것으로 전해졌다. 다만 경찰은 근무 여부와 상관없이 동료들과 함께 근무하는 공적 공간에서 음주를 하고 이를 노출한 행위 자체가 매우 부적절하다고 판단하고 있다. 경남청 관계자는 "현재 구체적 사실관계 여부를 파악 중이다. 내용을 확인하는 대로 감찰에 착수해 적절한 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.

경찰의 SNS 활용이 문제가 된 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 광명경찰서 소속 A 경위는 변사 사건 현장에서 찍은 사진을 SNS에 공유하며 고인을 조롱하는 듯한 발언을 해 공분을 산 바 있다.

광명경찰서 소속 A경위가 부적절한 문구와 함께 SNS에 올린 사진. 온라인 커뮤니티

당시 A 경위는 시신이 안치된 현장 사진과 함께 "이게 뭔지 맞춰보실 분?", "앞으로 선지를 먹지 말아야지" 등 고인에 대한 부적절한 표현을 담은 문구를 적어 논란이 됐다. 또한 일반인이 접근할 수 없는 경찰 내부 시스템(AFIS) 화면까지 캡처해 올리며 위법 소지를 남기기도 했다.

해당 논란이 확산하자 경찰청은 지난 10일 A 경위를 직위해제하고 수사 및 감찰 조사를 지시했다.





이처럼 경찰관들의 부적절한 SNS 게시가 잇따라 알려지면서 개인 계정을 통한 게시물 관리와 내부 기강 전반에 대한 점검이 필요하다는 지적이 나오고 있다.





