본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'예술 지원' 앞세운 아르코, 성비위 징계로 도덕성 도마

박병희기자

입력2026.01.20 10:28

수정2026.01.20 10:31

시계아이콘01분 36초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

문체부 산하기관서 비위 다발…징계 16곳
예산·보조금 다루는 기관일수록 더 엄격해야

문화체육관광부 산하 공공기관에서 지난해 임직원 비위로 인한 징계가 다수 발생한 것으로 나타났다. 특히 한국문화예술위원회(아르코)와 그랜드코리아레저는 성희롱 예방 지침을 위반한 사례로 징계를 내린 것으로 확인됐다.


'예술 지원' 앞세운 아르코, 성비위 징계로 도덕성 도마 한국문화예술위원회(아르코) 나주 본관
AD

20일 아시아경제가 공공기관 경영정보공개시스템 '알리오(ALIO)' 자료를 분석한 결과, 지난해 문체부 산하 33개 공공기관 가운데 16곳에서 임직원 징계가 발생한 것으로 파악됐다.


아르코는 지난해 3월 직무 태만 및 회계 질서 문란으로 직원이 정직 처분을 받았고, 9월에는 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침을 위반한 직원이 정직 처분을 받았다. 아르코 관계자는 "언어폭력에 따른 징계였으며 외부 노무법인 조사 결과 혐의가 인정돼 인사위원회에서 정직 1개월이 결정됐다"고 설명했다.


다른 기관에서도 유사 사례가 이어졌다. 그랜드코리아레저는 취업규칙 및 임직원 행동강령 위반, 직장 내 성희롱 등으로 감봉·견책 처분을 받았고, 한국관광공사는 공직자 이해충돌방지법 위반으로 견책 처분을 받았다. 한국콘텐츠진흥원은 인사규정 및 취업규칙 위반으로 정직 처분을 받은 것으로 확인됐다.


이 외에도 국가유산진흥원, 국립아시아문화전당재단, 대한장애인체육회, 대한체육회, 세종학당재단, 스포츠윤리센터, 영화진흥위원회, 한국공예·디자인문화진흥원, 한국저작권위원회, 한국방송광고진흥공사 등 여러 기관에서 징계가 발생했다. 징계 사유는 직장 내 괴롭힘, 이해충돌 규정 위반, 품위 유지 의무 위반 등 조직 운영과 직무 윤리에 직결된 경우가 적지 않았다.


'예술 지원' 앞세운 아르코, 성비위 징계로 도덕성 도마

이번 조사는 문체부 산하 공공기관의 비위가 개별 기관의 일탈을 넘어 구조적 문제로 이어지고 있음을 시사한다. 성희롱·성폭력 예방과 직장 내 괴롭힘 방지를 담당하는 기관에서조차 지침 위반과 징계가 반복된다는 점은 내부 통제 시스템이 제대로 작동하지 않는다는 의미다. 비위 유형이 성비위, 직장 내 괴롭힘, 이해충돌 등 조직 문화와 직결된 사안에 집중된 점도 문제로 지적된다. 문체부는 타 부처 대비 민간과의 접촉 비중이 높고, 지원금·보조금 사업 규모도 커 이해충돌 및 특혜 시비 발생 위험이 높은 만큼 더 높은 수준의 윤리성과 청렴성이 요구된다.


2024년 국회 국정감사에서는 국민의힘 김승수 의원이 문체부 산하 공공기관의 징계 사실이 수년간 300건 이상 누락됐다고 지적한 바 있다. 대부분 기관이 주무 부처의 평가·감사 대상에 포함돼 있지만, 실제 점검이 형식에 그친다는 비판도 제기된다. 비위 발생 이후에야 문제가 외부에 드러나는 구조에서는 예방 효과를 기대하기 어렵고, 반복되는 징계에도 기관장 및 관리 책임자에 대한 실질적 책임 추궁이 이뤄지지 않는 점 역시 문제로 꼽힌다.


전문가들은 공공기관 비위 예방을 위해 제도 개선과 함께 윤리·인사 시스템 강화가 필요하다고 강조한다. 특히 반복 비위 기관에 대한 경영평가상 불이익 부과, 책임 규정 명확화 등 실효성 있는 조치가 요구된다는 의견이 나온다.


염신규 한국문화정책연구소 소장은 "업무 과정에서 불가피하게 규정을 위반했는데도 과도한 징계를 받는 경우가 있는 반면, 기관장이 부처 출신이면 비위 사실이 제대로 드러나지 않는 사례도 있다"며 "특히 산하기관이 많은 문체부일수록 비위의 경중을 가려 책임에 상응하는 징계를 내리는 데 더 신경 써야 한다"고 지적했다. 다만 "부처의 관리·감독이 산하기관의 자율성을 침해하는 방향으로 흐르지 않도록 주의해야 한다"고 덧붙였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

문체부 관계자는 "지난해 33개 문체부 산하 공공기관 중 16개 기관에서 54건의 징계가 있었는데 2024년 75건보다 줄었다"며 "비위에 의한 징계가 지속적으로 줄 수 있도록 산하 공공기관의 윤리경영을 독려하고 관리·감독에 신경쓰겠다"고 말했다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제뉴스채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교적

  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

  • 26.01.1914:08
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]

    "대중문화는 '화려한 분수'처럼 금방 꺼질 수 있습니다. 지하수처럼 '일상 문화'가 계속 흐르도록 해야 K 브랜드와 산업의 생명력을 30년 이상 유지할 수 있습니다." 이일열 전 파리문화원장은 최근 아시아경제와 인터뷰에서 K브랜드의 글로벌 지속가능성에 대해 이같이 말했다. 그는 "방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 K콘텐츠는 강력한 진입로가 될 수 있지만, 휘발성이 크다"며 "어느 순간 거품이 꺼질 수 있다는 점에서 지금은 '썸

  • 26.01.1914:08
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②

    "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식당을 찾아다녔다. 하지만 현지 한식당 대부분이 중

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기