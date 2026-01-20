메인비즈협회, 미얀마서 디지털협업공장 해외교류 프로그램 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

컨소시엄·KOGAM MOU 체결

메인비즈협회(한국경영혁신중소기업협회)는 지난 13일부터 16일까지 나흘간 미얀마 양곤에서 디지털협업 스마트공장 구축 지원사업의 일환으로 추진한 '디지털협업공장 섬유 컨소시엄 미얀마 해외교류 프로그램'을 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 프로그램은 디지털혁신을 추진 중인 섬유분야 제조 중소기업들에게 미얀마 현지 섬유·봉제 기업과의 기술 교류 및 비즈니스 협력을 통해 실질적인 판로 개척 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 특히 국내 섬유기업들이 구축한 디지털 협업 생산·공정 관리를 중심으로 미얀마 현지 생산 환경과의 연계 가능성과 공급망 연계형 SCM 솔루션 확장 모델을 발굴하는 데 중점을 뒀다.

'디지털협업공장 섬유 컨소시엄 미얀마 해외교류 프로그램'에서 주요 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 메인비즈협회

협회와 디지털협업공장 섬유 컨소시엄은 이 기간 미얀마 한인봉제협회(KOGAM)와 섬유·봉제 산업 분야의 상호 교류 및 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이를 통해 양측은 한국-미얀마 간 섬유산업 정보·시장 동향 공유, 디지털 전환 기반 기술 협력, 공동 비즈니스 모델 발굴 및 인력 교류 등 협력관계를 구축해 나갈 계획이다.





차영태 메인비즈협회 상무는 "이번 해외교류 프로그램을 통해 디지털협업공장 사업으로 구축된 섬유 컨소시엄의 디지털전환 모델을 해외로 확산하고, 미얀마 현지 기업과의 글로벌 공급망 협력 기반을 마련하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 중소기업의 글로벌 진출을 위한 다양한 사업을 지속해서 추진해 나가겠다"고 했다.





