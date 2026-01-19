본문 바로가기
李 "반명이냐" 농담에 정청래 "우리 모두 친명이자 친청와대" 맞받아

황서율기자

입력2026.01.19 22:54

19일 이재명 대통령-민주당 지도부 만찬
정청래 "친청와대" 답변에 李 '파안대소'

이재명 대통령이 더불어민주당 지도부와의 만찬에서 당내 친명(친이재명)·친청(친정청래) 구도를 의식한 농담을 건네며 당과 청와대가 원팀이라는 것을 강조했다.


李 "반명이냐" 농담에 정청래 "우리 모두 친명이자 친청와대" 맞받아 연합뉴스
19일 박수현 민주당 수석대변인은 서면브리핑에서 "이 대통령은 옆자리에 앉은 정청래 대표를 향해 '혹시 반명이십니까'라고 농담을 던졌다"라며 "이에 정 대표가 '우리는 모두 친명이고 친청(청와대)입니다'라고 응수하자 대통령은 파안대소 했다"라고 밝혔다.


최근 치러진 당 최고위원 보궐선거부터 권리당원 1인1표 추진 과정까지 친명·친청 대립 구도가 지속되자 이 대통령은 이를 직접 언급하면서 당과 청와대가 하나라는 의미를 강조한 것으로 해석된다.


이날 정 대표도 이 대통령에 대한 존경심을 표하며 이재명 정부를 중심으로 당을 운영하겠다고 했다. 서면브리핑에 따르면 정 대표는 "이 대통령은 국가적으로도 개인적으로도 모두 참 고마운 분"이라며 "이재명 대표 시절 윤석열 독재의 탄압으로 고통을 받으면서 함께 사선을 넘었으며, 그 힘든 수사와 재판을 받으면서도 대표로서 당무에 한치도 소홀함이 없었던 것을 생각하면 저는 대표로서 부족함이 너무 많다고 생각하게 된다"고 말했다.


또 정 대표는 "이재명 정부의 성공을 위해 분골쇄신 더 노력해야겠다고 늘 다짐한다"라며 "지금도 다른 차원의 엄중함이 여전히 자리 잡고 있는 시기이므로 대통령님을 중심으로 똘똘 뭉쳐 위대한 대한민국을 만들기 위해 당의 역할을 잘해나가겠다"고 발언한 것으로 알려졌다.


한병도 원내대표는 22대 국회 입법 통과율이 20.2%로 20대(29.2%)·21대(24.5%)와 비교해 최저치를 기록한 것을 언급하며 "이재명 정부의 국정과제와 관련해 신속 추진돼야 할 입법이 184건인데 그중 37건만이 현재 국회를 통과해 앞으로 모든 역량을 동원해 입법 처리에 집중함으로써 이재명 정부의 국정과제를 튼튼하게 뒷받침하도록 노력하겠다"라고 한 것으로 전해졌다.


박지원 최고위원은 경주 법주와 함께 '당원주권!, 국민주권!'이라는 구호로 건배사를 한 것으로 전해졌다.


이날 만찬은 오후 6시부터 8시40분까지 진행됐다. 이 대통령은 "최고위원 선출로 완전체가 된 민주당 지도부를 뵙고 싶었다"며 "평소에도 여러 계기에 자주 뵙기를 소망했고, 특히 이번에는 새 지도부 결성을 계기로 빨리 뵙자고 청했다"고 환영한 것으로 전해졌다.


만찬에는 정 대표, 한 원내대표, 이언주·황명선·강득구·문정복·이성윤·서삼석·박지원 최고위원, 한정애 정책위의장, 조승래 사무총장, 박 수석대변인이 함께했다. 이날 만찬에는 문어 타다끼 샐러드, 광어·참치회, 대방어 간장구이, 석화 튀김, 잡곡밥과 대구 맑은 탕이 제공됐다.




황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
