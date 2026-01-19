본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"지역 경제 실핏줄 살린다" 고성군, 소상공인 특례보증 최대 5000만원 지원

이종구기자

입력2026.01.19 19:37

시계아이콘00분 57초 소요
언어변환 뉴스듣기

고성군, 소상공인 특례보증 지속
특례보증 보증료 50% 환급
금융지원 사각지대 해소 주력

강원 고성군이 고물가·고금리 여파로 경영난을 겪고 있는 지역 내 소상공인들을 위해 지난해에 이어 '소상공인 특례보증 지원사업'을 지속 시행한다고 19일 밝혔다.

"지역 경제 실핏줄 살린다" 고성군, 소상공인 특례보증 최대 5000만원 지원 고성군청 전경. 고성군 제공
AD

이 사업은 담보력이 부족해 은행 대출이 어려운 소상공인이 고성군의 출연금을 바탕으로 강원신용보증재단의 보증서를 발급받아 저금리로 자금을 융통할 수 있도록 돕는 제도다.


지난 2025년에는 총 35명의 소상공인에게 10억 원 규모의 보증 대출을 지원하여 경영 자금난에 처한 영세 사업자들의 숨통을 틔워준 바 있다. 군은 이러한 성공적인 운영 실적을 바탕으로 올해도 소상공인을 위한 든든한 울타리 역할을 이어갈 방침이다.


올해 지원 대상은 고성군에 사업장과 주민등록을 두고 3개월 이상 운영 중인 소상공인(개인사업자)이다. 업체당 최대 5000만원까지 보증을 지원하며, 보증 기간은 2년 이내이고 보증료율은 연 0.8%로 고정 적용한다.


특히, 신용점수가 낮아 제1금융권 이용이 어려운 영세 소상공인들도 혜택을 받을 수 있도록 보증 심사기준을 완화하여 금융 사각지대 해소에 주력할 방침이다.


군은 단순 보증에 그치지 않고 소상공인의 실질적인 비용 절감을 위해 보증수수료 지원도 병행한다. 대출 실행 시 발생하는 연 0.8%의 보증수수료 중 최대 1년분(50%)을 사후에 환급해 준다.


또한, 군에서 별도로 운영하는 '중소기업 육성자금 이차보전 사업'과 연계할 경우 대출 이자의 상당 부분을 보전받을 수 있어 소상공인들은 초저금리에 가까운 수준으로 경영자금을 이용할 수 있게 된다.


지원을 희망하는 소상공인은 강원신용보증재단이나 NH농협은행 고성군지부를 방문하여 신청 및 상담을 할 수 있으며, 온라인 앱(보증드림)을 통한 비대면 신청도 가능하다. 자세한 사항은 군청 누리집 고시·공고란을 참고하면 된다.


군 관계자는 "소상공인은 고성 지역 경제의 실핏줄이자 든든한 버팀목"이라며, "이번 특례보증 지원이 경영 자금난으로 힘들어하는 소상공인들에게 가뭄의 단비가 되어 지역 경제가 다시 활력을 찾길 바란다"고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편, 고성군은 특례보증 외에도 소상공인 시설 현대화 사업, 고성사랑상품권 확대 발행 등 소상공인 자생력 강화를 위한 다각적인 민생 경제 활성화 대책을 추진하고 있다.




고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

19:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기