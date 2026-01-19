본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"8500억 아낀다"…위고비 열풍에 항공사 '뜻밖의 호재'

김현정기자

입력2026.01.19 18:43

수정2026.01.19 18:46

시계아이콘00분 58초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

투자은행 제프리스 분석 보고서 내놔
승객 체중 10% 줄면 연료비 1.5% 줄어
올해 연료비 최대 5억8000만달러 절감 전망

위고비, 마운자로 등 비만치료제 열풍으로 승객들의 평균 체중이 줄면서 미국 항공사들이 올해 수천억원에 달하는 연료비를 절감할 수 있을 것이라는 전망이 나왔다.


"8500억 아낀다"…위고비 열풍에 항공사 '뜻밖의 호재' 비만치료제 위고비. 로이터 연합뉴스
AD

17일(현지시간) 블룸버그와 CNBC 등에 따르면 투자은행 제프리스의 항공·운송 담당 실라 카흐야오글루 애널리스트 팀은 최근 항공업종 리서치 보고서에서 "비만 치료제 확산으로 미국 항공사들이 올해 기준 최대 5억8000만달러(약 8500억원)의 연료비를 아낄 수 있다"고 분석했다.


보고서는 승객의 평균 체중이 10% 감소할 경우 항공기 한 대당 이륙 중량이 약 2%(1450㎏) 줄어들 것으로 추산했다. 이에 따라 연료 효율이 개선되면서 연료비는 최대 1.5% 감소하고, 항공사의 주당순이익은 최대 4%까지 증가할 수 있다고 내다봤다. 이러한 분석은 보잉 737 맥스8 기종을 기준으로 이뤄졌다.


제프리스는 아메리칸항공, 델타항공, 유나이티드항공, 사우스웨스트항공 등 미국 주요 항공사들의 연료비 절감에 비만 치료제 확산이 실질적인 영향을 미칠 수 있다고 평가했다. 이들 4개 항공사는 올해 약 160억갤런의 연료를 소모할 것으로 예상되며, 갤런당 평균 가격을 2.41달러로 가정하면 연료비 규모는 약 390억달러(약 58조원)에 이른다. 이는 전체 운영비의 약 19%를 차지하는 규모다.


항공업계에서 무게는 곧 비용이다. 무게가 줄어들수록 연료 효율이 높아지는 만큼, 항공사들은 그동안 다양한 방식으로 무게를 줄이는 데 공을 들여왔다. 기내식의 무게를 줄이고자 제공되는 음식을 바꾸거나, 초슬림 좌석을 도입하는 등 다양한 방법이 동원됐다.


실제 유나이티드항공은 2018년 기내 잡지 '헤미스피어'를 더 가벼운 종이로 교체해 한 권당 무게를 1온스 줄였다. 이 조치만으로도 연간 약 17만 갤런, 당시 기준으로 약 29만달러의 비용을 연료비 절감 효과가 있을 것으로 추산됐다.


지금 뜨는 뉴스

AD

보고서는 "미국 성인 비만율이 최근 3년 연속 하락했고, 비만 치료제 사용자는 2배로 증가했다"며 이러한 변화가 항공업계 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 내다봤다. 다만 비만 치료제 복용으로 승객들의 식욕이 감소해 기내 간식 판매 등 부가 매출이 줄어들 가능성은 이번 절감 추정치에 포함되지 않았다고 덧붙였다.




김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기