본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

트럼프 말 한 마디로 증시 널뛰기…'타코' 가고 '튜나' 왔다

김현정기자

입력2026.01.19 17:52

시계아이콘00분 56초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

'트럼프는 보통 발표를 부정한다'의 약자
발표 반대방향으로 투자하는 역발상 투자
증시, 과거보다 변동성 심화한 양상 보여

최근 미국 금융시장이 트럼프의 말 한마디로 시장이 급등락하는 현상을 보임에 따라 새로운 투자 전략인 이른바 'TUNA(튜나·Trump Usually Negates Announcements) 트레이드'가 부상하고 있다는 보도가 나왔다.


튜나는 "트럼프는 보통 발표를 부정한다(뒤집는다)"는 문장의 약자다. 이는 트럼프 대통령의 돌발적인 발표가 시장에 충격을 주면 곧 반대 방향으로 되돌아가는 발표가 나올 것이라고 예상하고 역베팅하는 투자 방식을 뜻한다.

트럼프 말 한 마디로 증시 널뛰기…'타코' 가고 '튜나' 왔다
AD

18일(현지시간) 미국 경제 매체 비즈니스 인사이더 등에 따르면 튜나의 사례는 지난 7일 나왔다. 이날 트럼프 대통령은 방산 업체의 주주 배당과 자사주 매입을 전면 금지하는 동시에 경영진의 연봉을 500만달러(약 70억원) 이하로 제한하는 정책을 발표했다. 트럼프는 록히드 마틴, RTX, 제너럴 다이나믹스 등 주요 방산 업체들을 직접 언급하며 "정부와 더는 사업을 못 할 수도 있다"고 경고했다. 이에 이들 기업의 주가는 폭락했다. 하지만 불과 몇 시간 뒤 트럼프 대통령이 2027년 국방예산을 현재 9010억달러(약 1327조원)에서 1조5000억달러(약 2209조원) 규모로 증액하는 예산안을 제안하자 주가는 바로 급반등했다.


이 같은 패턴은 트럼프 집권 1기 시절과 사뭇 다르다. 당시 투자 트레이드는 '타코(TACO·Trump Always Chickens Out) 트레이드'였다. 이는 시장이 악화하면 트럼프 대통령이 결국 정책을 철회하거나 완화하는 방식으로 한 걸음 물러설 것이라는 기대를 믿고 베팅하는 형태다. 비즈니스 인사이더는 "현재 상황은 '타코' 트레이드라기보다 '튜나(TUNA)' 트레이드에 가깝다"며 과거보다 변동성이 심화한 양상으로 봤다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 이 같은 극심한 변동성에도 불구하고 미 증시는 사상 최고치 수준을 유지하고 있다. 올해 1월 주식형 상장지수펀드(ETF)로 유입된 자금은 예년 평균의 5배에 달하고, 최근 3개월간 유입액은 역대 최대 규모인 4000억달러에 이른다. 블룸버그통신은 "이러한 시장의 호응이 트럼프 행정부의 공격적인 정책 수단을 자극하고 있다"며 "시장의 상승을 일종의 성적표로 여기는 트럼프 대통령이 투자자들의 지지를 등에 업고 더욱 과감한 정책을 밀어붙일 것"이라고 내다봤다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

19:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기