진에어, 지난해 영업손실 163억원…고환율에 3년만에 적자전환

전영주기자

입력2026.01.19 16:44

진에어가 지난해 영업손실 163억원을 기록했다고 19일 공시했다. 1631억원의 영업이익을 냈던 전년에 비해 큰 폭으로 이익이 감소하면서 적자 전환했다.


진에어가 연간 적자를 낸 것은 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)의 영향이 이어지던 2022년 이후 3년 만이다. 2022년 4분기부터 지난해 1분기까지 10개 분기 연속 흑자를 냈으나 환율 변동성 확대 같은 타격으로 지난해 2분기 영업손실을 기록했다.


지난해 별도 기준 매출이 1조3811억원으로 역대 최대치인 전년 대비 5.5% 감소했다.


진에어, 지난해 영업손실 163억원…고환율에 3년만에 적자전환 진에어
진에어는 지난해 탑승객이 약 1124만명(국토교통부 항공 통계 기준)으로 전년(1103만명) 대비 2% 늘어 역대 최대였지만 고환율과 고물가 같은 불안정한 경제 환경에 공급 경쟁이 심화하면서 탑승권 판매가가 하락한 데 영향을 입었다고 설명했다.


올해에도 고환율 기조 속에 비우호적인 대내외 경영 환경이 이어질 것으로 전망되는 가운데 진에어는 경쟁력 강화에 주력해 수익성 개선을 가속하겠다고 했다. 특히 중·단거리 해외 노선을 중심으로 견조한 증가세를 보일 여객 수요에 적절히 대응하겠다고 밝혔다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

