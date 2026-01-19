본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

한림대 ‘한림하트’, 中·중앙아시아 출신 국가 유학생 3명에 장학금 전달

이종구기자

입력2026.01.19 15:56

시계아이콘00분 49초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

한림대학교(총장 최양희) 동문으로 구성된 모임 '한림하트'가 19일 학내 본부 소회의실에서 열린 외국인 유학생 장학금 수여식을 통해, 한림대학교에 재학 중인 중국·키르기스스탄·투르크메니스탄 국적 유학생 3명에게 총 150만원의 장학금을 전달했다.

한림대 ‘한림하트’, 中·중앙아시아 출신 국가 유학생 3명에 장학금 전달 한림하트 외국인 유학생 장학금 수여식 기념 촬영. 한림대학교 제공
AD

한림하트는 동문 네트워크를 기반으로 후배 세대 지원과 대학·지역사회 연계 활동을 이어오고 있는 모임으로, 이번 장학금 역시 학업 의지와 성장 가능성을 갖춘 외국인 유학생들이 안정적인 환경에서 학업에 집중하고, 각자의 문화적 배경을 바탕으로 캠퍼스 공동체에 기여할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.


수여식에는 이성용 한림대 일송자유교양대학 교수, 정호순 한림대 총동문회 부회장 등 한림하트 소속 인사와 글로벌교류센터 관계자, 그리고 장학생 3명이 참석했다.


특히 이번 장학금은 한림대학교 글로벌교류센터가 수행하는 강원RISE '외국인 유학생 시티즌(CITIZEN) 프로젝트'의 지역 정주 지원 프로그램에 성실히 참여한 학생들을 중심으로 대상자를 선발했다는 점에서 의미를 더한다. 장학생으로 선정된 ABDRASULOVA NAGIMA(압드라술러바 나기마, 키르기스스탄), ALEKSANYAN MILANA(알렉산얀 밀라나, 투르크메니스탄), CAO XINYI(차오 신이, 중국) 학생은 학업과 더불어 지역사회 및 캠퍼스 구성원으로서의 역할도 균형 있게 실천하며 스스로 성장의 기회를 만들어가고 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.


이성용 교수는 "동문으로서 대학에서의 배움과 경험이 삶의 중요한 자산이 되었던 만큼, 후배 유학생들에게도 이번 장학금이 새로운 도약의 계기가 되기를 바란다"며 "국적이나 배경을 넘어 서로를 응원하는 한림 공동체의 문화가 앞으로도 이어지길 기대한다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한림대학교는 이번 장학금 전달을 통해 동문과 재학생, 지역의 유대와 상생을 더욱 구체화할 수 있는 긍정적인 사례가 만들어졌다고 평가했다. 대학은 앞으로도 동문 네트워크와 협력해 외국인 유학생들이 캠퍼스와 지역사회 안에서 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 지원을 지속할 계획이다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기