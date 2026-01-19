본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

고두갑 목포대 교수 출판기념회에 800명 참석…교육감 출마 시동?

호남취재본부 이준경기자

입력2026.01.19 15:16

시계아이콘00분 54초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"교육 불평이 저출생 원인"…정치권 인사들 축사

고두갑 목포대학교 교수가 17일 남악캠퍼스 글로컬스타트업센터에서 저서 '대전환 시대, 교육의 길을 묻다' 출판기념회를 열고 교육 격차 해소를 위한 비전을 제시했다.


이날 행사에는 지역 교육계 인사와 학부모, 시민 등 800여명이 참석했다. 김원이 더불어민주당 전남도당위원장, 박범계 전 법무부장관, 전현희 민주당 최고위원, 주철현 전 민주당 전남도당위원장, 용혜인 기본소득당 대표, 유은혜 전 사회부총리 겸 교육부 장관, 조계현 국회의원 등 정치인들도 영상 축사를 보냈다.

고두갑 목포대 교수 출판기념회에 800명 참석…교육감 출마 시동? 고두갑 목포대학교 교수가 17일 남악캠퍼스 글로컬스타트업센터에서 저서 '대전환 시대, 교육의 길을 묻다' 출판기념회를 열었다. 고두갑 사무실 제공
AD

현장에 참석한 강남훈 한신대 명예교수(전 기본사회위원회 정책단장)는 축사에서 "고두갑 교수는 학문적 전문성과 현장 이해도를 두루 갖춘 인물"이라며 "이번 저서가 교육 격차 해소의 중요한 이정표가 될 것"이라고 평가했다.


고 교수는 환영사에서 "지난 20년간 대학 강단에서 경제를 가르치며 깨달은 것은, 경제의 가장 깊은 뿌리에는 언제나 '사람'이 있고, 그 사람을 길러내는 유일한 길은 '교육'이라는 사실"이라고 밝혔다.


이어 "대한민국의 저출생과 지역 소멸 위기의 근본 원인은 교육 불평등에 있다"고 진단하며 "무너진 계층 이동의 사다리를 다시 세우고, 부모의 배경이 아이의 미래를 결정하지 않는 '공정한 출발선'을 만드는 것이 시급하다"고 강조했다.


송주명 한신대 교수와의 대담 형식으로 진행된 북토크에서 고 교수는 위기의 교육 현장을 구할 구체적인 해법으로 5대 비전을 제시했다.


그는 책을 통해 ▲공교육이 책임지는 기초 문해력 강화 ▲단순 급식을 넘어 경험의 격차를 해소하는 보편적 교육 복지 ▲AI 시대, 질문을 던지는 자립적 지성 함양 ▲학교를 삶의 공간으로 확장하는 포용 교육 ▲폐교를 활용한 지자체 협력 평생 교육 모델 등을 제안했다.


한편 고 교수는 목포대 경제학과 교수로서 2024년 도입된 '전남 학생교육수당'의 정책 설계를 자문하고, 천일염의 식품 법제화를 주도하는 등 지역의 굵직한 현안을 해결해 온 정책 전문가로 평가받는다.


지금 뜨는 뉴스

AD

고 교수는 오는 6월 제9회 전국동시지방선거에서 전남교육감 출마를 고려 중인 것으로 알려졌다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기