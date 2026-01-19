김포시, 지역건축사와 간담회 열어 '현장 소통 강화'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시, 지역 건축사들과 간담회 개최

각종 개발사업 관련 현장 목소리 청취

건축 경기 침체…동반성장 방안 모색

경기 김포시(시장 김병수)는 지난 16일 김포시청에서 지역건축사와 간담회를 개최하여 각종 개발사업 관련 주요 현안에 대해 의견을 나누고 개선 방안 마련을 위한 소통의 시간을 가졌다.

김포시(시장 김병수)가 지난 16일 김포시청에서 지역건축사와 간담회를 개최하고 있다. 김포시 제공

이번 간담회는 대규모 개발사업과 관련하여 현장의 목소리를 청취하기 위해 미래도시건설과 주재로 마련됐으며, 김포지역 건축사회 및 감리회 회장을 비롯한 지역 건축사들이 참석했다. 간담회는 김포한강2 콤팩트시티, 풍무역세권 도시개발사업 등 주요 개발사업의 추진 현황 설명을 시작으로, 현장의 애로사항 공유 및 건의 사항 청취 순으로 진행됐다.

참석한 건축사들은 현장 여건을 반영한 정책 지원의 필요성, 기존 개발사업지 지구단위계획의 문제점, 향후 개발사업의 방향성 및 제도 개선 등에 대해 심도 있는 의견을 교환했으며, 행정과 현장 간 지속적인 소통 창구 마련의 필요성에 공감했다.

미래도시건설과장은 "개발사업을 추진함에 있어 지역건축사와 협력하고 상생할 수 있도록 적극 노력하겠다"며 "앞으로 정기적인 간담회를 통해 현장과의 소통을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





한편, 김포시는 이번 간담회에서 제기된 사항을 면밀히 검토해 실질적인 정책으로 연결하고, 관련 자료를 건축사들과 공유할 계획이다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

