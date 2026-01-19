본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

TS트릴리온, 고양 데이터센터 '버티브 UPS' 140억 수주

장효원기자

입력2026.01.19 13:58

시계아이콘00분 50초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
TS트릴리온, 고양 데이터센터 '버티브 UPS' 140억 수주
AD

TS트릴리온의 자회사가 연이은 데이터센터 전력 인프라 사업 수주에 성공했다.


TS트릴리온은 자회사 비비알컴퍼니가 경기도 고양시 소재 데이터센터의 VERTIV(버티브) UPS(무정전 전원장치) 공급·구축 사업을 약 140억원 규모로 수주 계약했다고 19일 밝혔다.


이번 프로젝트는 AI·클라우드 서비스 확산으로 데이터센터의 무중단 전력 운영과 고안정 고신뢰 인프라 구축 수요가 급속도로 커지는 가운데 추진됐다. UPS는 정전이나 전력 품질 이상 발생 시에도 서버와 핵심 IT 장비의 연속 가동을 보장하는 핵심 설비로, 고전력·고밀도 AI 서버 확산과 함께 중요도가 높아지고 있다.


비비알컴퍼니는 이번 수주를 통해 AI 서버 환경에 최적화된 전력 인프라 구축 레퍼런스를 추가로 확보하게 됐다. 특히 글로벌 전력·냉각 솔루션 기업인 버티브 장비로 수주했다는 점에서 기술 신뢰도를 인정받았다.


버티브는 차세대 AI 데이터센터인 'AI 팩토리' 구축 흐름에 맞춰 전력·냉각 레퍼런스 아키텍처를 새롭게 공개했고, 엔비디아와 아마존 등 관련 생태계에서 주요 장비 공급 부분으로 손꼽히는 글로벌 회사다.


TS트릴리온은 비비알컴퍼니를 통해 글로벌 탑 티어 장비 기반 프로젝트 수행 경험을 축적해 향후 AI·하이퍼스케일 데이터센터 중심으로 수주 영역을 넓혀나갈 전망이다.


한편 비비알컴퍼니는 TS트릴리온이 지분 100%를 49억원에 인수해 자회사로 편입한 회사로 데이터센터 전력 설비부터 냉각 시스템까지 공급·시공·유지보수를 전체적으로 수행하는 사업 구조를 갖췄다.


이번 프로젝트를 계기로 고효율·고신뢰성 전력 시스템 구축 레퍼런스를 확대하고 국내 데이터센터 전력·MEP 시장은 물론 AI·클라우드 데이터센터 중심으로 수주 확대에 속도를 낸다는 계획이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 이번 고양 데이터센터 관련 수주는 안산 AI 데이터센터 MEP(기계·전기·배관) 사업(약 189억5880만원 규모) 수주에 연이은 성과로도 주목된다. 시장에서는 연속 수주가 이어지면서 TS트릴리온이 데이터센터 전력 인프라 분야에서도 안정적인 신규사업 체계를 구축했다는 평가를 받고 있다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기