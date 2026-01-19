신안군, 친환경 1004버스 기부 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전기버스 전환 모금 시작

지역 지정기부를 통해 친환경 1004버스를 구입한 신안군.

전남 신안군은 낙도 지역 등을 운행 중인 노후 1004버스를 친환경 전기차량으로 전환하기 위한 '친환경 1004 버스 구입' 고향 사랑 지정 기부사업 모금을 추진한다.

19일 군에 따르면 1004버스는 인구 밀도가 낮아 공영버스 운행이 어려운 낙도 등 교통 사각지대 주민들의 이동권 보장을 위해 2019년부터 운영되고 있다.

다만 장기간 운행에 따른 차량 노후화로 안전 문제와 배출가스 증가 우려가 제기되면서, 군은 친환경 전기 승합차 도입을 결정했다. 해당 사업은 고향 사랑 지정 기부사업으로 기획돼 2026년 1월 19일부터 2년간 모금이 진행된다.

이번 사업의 목표 모금액은 15억 원으로, 모금 기간은 19일부터 2027년 12월 31일까지다. 모금된 기부금은 전기버스 25대 구입과 충전소 25개소 설치에 사용될 예정이다.

군은 이번 사업을 통해 교통 사각지대 주민들의 이동 편의가 개선되는 한편, 탄소 배출 감축을 통한 기후변화 대응에도 기여할 것으로 보고 있다.





김대인 신안군수 권한대행은 "1004버스의 친환경 전환을 통해 교통 복지 강화를 도모할 계획"이라고 말했다.





