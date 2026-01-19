양평군, 2026년 자원순환교육 본격화…'환경수도 양평' 실현

전 생애주기 맞춤형

경기 양평군(군수 전진선)은 2026년을 맞아 자원순환교육을 본격적으로 확대 운영하며 '환경수도 양평' 실현을 위한 정책 추진에 박차를 가한다고 19일 밝혔다.

2026년도 자원순환교육은 생활 속 자원순환 실천 문화 정착을 목표로, 영유아부터 성인까지 전 생애주기를 아우르는 맞춤형 교육으로 세분화되어 추진된다.

군은 지난 2년간 운영해 온 △현장체감형 자원순환교육 △일회용품 줄이기 실천교육에 더해 △학교와 마을로 찾아가는 분리배출교육 △어린이집·유치원 대상 놀이형 영유아 분리배출교육 △'애정(애매한 것을 정해주는 애정씨)'과 함께하는 분리배출교육 등으로 교육 형태를 더욱 세분화할 예정이다. 또한 공동주택과 기관·단체를 대상으로 한 맞춤형 교육을 확대 운영해, 일상생활 전반에서 자원순환이 자연스럽게 실천될 수 있도록 할 방침이다.

군은 현장체감형 자원순환교육으로 지난해 환경부 우수환경교육 프로그램으로 지정된 '새로운 쓸모, 이로운 순환'을 비롯해, 재참여자를 위한 음식물쓰레기 주제 심화과정 '식탁에서 텃밭으로'를 새롭게 개설했다. 아울러 생애주기별 교육과정인 영유아 분리배출교육과 여름방학 기간 가족 단위로 진행되는 일회용품 줄이기 실천교육도 지속적으로 운영할 예정이다.

특히 기존에 마을 단위 소규모 상담 방식으로 운영되던 찾아가는 분리배출교육을 학교, 마을, 공동주택, 기관·단체 등 대상별 맞춤형 교육으로 확대 운영한다. 지난해 현장체감형 자원순환교육에서 큰 호응을 얻었던 '100개의 쓰레기 속 숨은 자원을 찾아라' 프로그램을 찾아가는 분리배출교육 수업으로 전환해, 보다 효과적인 교육을 추진할 계획이다.

또한 군은 청소과 조직 신설 이후 지난 3년간 접수된 분리배출 관련 민원 사례를 참고해, 분리배출 기준이 모호한 사례를 쉽게 설명하는 '애정씨와 함께하는 분리배출교육' 과정을 새롭게 개설했다. 이를 통해 군민들이 보다 쉽고 정확하게 분리배출을 실천할 수 있도록 지원할 예정이다.

전진선 양평군수는 "자원순환교육은 환경수도 양평으로 나아가기 위한 가장 기본적이면서도 중요한 출발점"이라며 "2026년에는 교육의 질과 범위를 한층 강화해 군민 모두가 함께 실천하는 깨끗한 '매력 양평'을 만들어가겠다"고 밝혔다.





한편, 군은 자원순환교육과 다회용기 사용 확대 등 다양한 자원순환 정책을 통해 2024년 대비 2025년 1인당 연간 폐기물 발생량을 218㎏에서 214.3㎏으로 약 3.7㎏ 감량하는 성과를 거뒀으며, 앞으로도 교육과 정책을 연계한 실효성 있는 자원순환 행정을 지속적으로 추진할 계획이다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

