영천시, 제4회 청년농업인 농식품 아이디어 콘테스트 개최

우수 아이디어 사업화 지원으로 청년 창업 기반 강화

영천시는 청년농업인의 창의적이고 실현 가능한 아이디어를 발굴·육성하기 위해 '제4회 청년농업인 농식품 아이디어 콘테스트'를 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 콘테스트는 농산물 생산, 가공, 유통·판매, 체험·관광, 농식품 융복합 산업 등 농업 전 분야를 대상으로 한다.

영천시청 전경

아이디어의 창의성, 실현 가능성을 중심으로 구체적인 사업계획과 타당성을 종합적으로 평가해 선정자를 선발할 예정이다.

참가 자격은 19세 이상 45세 이하의 농업인 또는 예비농업인으로 거주지 제한 없이 누구나 응모할 수 있으며 사업에 선정되는 경우 타 지역 거주자는 사업 시작 전 영천시로 전입해야 한다.

선정자에게는 자부담 10%를 포함해 개인별 최대 1억원 이내의 사업비가 지원되며 아이디어 실현에 필요한 시설 설치, 장비·기자재 구입, 시제품 개발 등을 위한 비용으로 사용할 수 있다.

오는 2월 13일까지 농업기술센터 농촌지도과 인력육성팀을 방문해 신청할 수 있으며, 신청 서류를 비롯한 자세한 사항은 농업기술센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.





시 관계자는 "청년농업인의 창의적인 아이디어는 지역 농업의 경쟁력을 높이고 새로운 성장동력을 만들어가는 핵심 자산"이라며, "이번 콘테스트를 통해 청년들의 열정과 도전이 실제 사업으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





