화성시, 청년에 중개수수료·이사비 지원…3월 6일까지 접수

중개보수 30만원·이사비 40만원까지 지원
경기도 화성시는 청년들의 주거비 부담을 완화하기 위한 '2026년 상반기 청년 부동산 중개보수 및 이사비 지원사업' 신청을 19일부터 3월 6일까지 받는다.
지원 대상자로 선정되면 최대 50만 원 한도 내에서 중개보수 및 이사비가 실비 지원된다. 항목별 지원 한도는 중개보수가 30만원, 이사비는 40만원이다.
지원 규모는 200명으로, 지난해 1월 1일 이후부터 신청일까지 화성시로 전입하거나 관내에서 이사 후 전입신고를 완료한 19~39세의 무주택 청년이다.
신청자는 ▲임차보증금 5억원 이하 ▲주택면적 60㎡ 이하(세대원이 있는 경우 85㎡이하) ▲전·월세 거주 ▲기준 중위소득 180% 이하 조건을 모두 충족해야 한다.
단 ▲임대인이 신청자 또는 배우자의 직계존속 ▲국민기초생활수급권자(교육 급여권자는 신청 가능) ▲중앙부처 및 타 지자체 중개보수 및 이사비 지원사업 수혜자 등은 지원 대상에서 제외된다.
희망자는 경기도 일자리재단 통합접수시스템 '잡아바어플라이'에서 온라인으로 신청하면 된다. 자세한 사항은 화성시 홈페이지 또는 잡아바어플라이 통합접수시스템의 공고문을 확인하면 된다.
