한동훈 사과 후 장동혁에 쏠리는 눈…첫 분수령은 김종혁 징계

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

張 어떤 결정 내려도 반발 불가피

김종혁 19일 윤리위 소명 진행

한동훈 전 국민의힘 대표가 당원 게시판 사태를 두고 처음으로 사과하면서 제명에 대한 최종 의결권을 가진 장동혁 대표의 선택에 눈길이 쏠린다. 제명 철회부터 강행까지 어떤 선택을 하든 정치적 부담이 따라오는 상황이다. 아직 일정이 확정되지는 않았지만, 친한(한동훈)계 김종혁 전 최고위원 징계 결정이 분수령이 될 것이란 관측도 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 19일 국회 로텐더홀에서 민주당의 공천 뇌물·통일교 게이트 특검 수용을 촉구하며 5일째 단식농성을 이어가고 있다. 2026.01.19 김현민 기자

AD

한 전 대표와 관련해서는 오는 26일 최고위원회의에서 장 대표가 제명 안건을 의결하지 않고, 사실상 징계를 취소하는 방안이 하나 있다. 1년 이상 끌어온 논란을 마무리할 수 있지만, 이를 반대하는 당권파나 강성 지지층의 거센 반발이 예상된다.

강성 지지층을 업고 당권을 쥔 장 대표가 이를 외면하기는 어려울 것이라는 전망이 나온다. 장 대표가 제명보다 낮은 수위로 징계를 조정할 가능성도 있다. 그간 의원총회 등에서는 한 전 대표가 사과를 표명하고, 징계라는 과한 조치는 거둬야 한다는 목소리가 대다수를 이뤘다. 다만 징계 수위를 조절하려면 한 전 대표가 윤리위에 재심을 청구해야 하는데 그럴 가능성이 크지 않다.

연합뉴스

당내 논란의 불씨를 자극하는 제명 결정이라는 시나리오도 있다. 친한계를 중심으로 반발이 예상되는 만큼 지도부에서 소명이나 추가 사과 요구, 최고위 공개 검증 등으로 명분 쌓기에 나설 것으로 보인다.





AD

김 전 최고위원에 대한 윤리위 결정이 가늠자가 될 것으로 보인다. 앞서 당무감사위는 윤리위에 '당원권 정지 2년'의 중징계를 건의했다. 윤리위는 이날 회의를 열고 김 전 최고위원 소명을 들을 예정이다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>