위메이드맥스 '미드나잇 워커스' 스팀 위시리스트 30만 돌파

오는 29일 스팀 얼리 액세스

고도화 거쳐 연내 출시 목표

위메이드맥스는 원웨이티켓스튜디오가 개발 중인 신작 '미드나잇 워커스'가 스팀 위시리스트 30만을 돌파했다고 19일 밝혔다.

'미드나잇 워커스'. 위메이드맥스 제공

오는 29일 스팀 얼리 액세스를 앞둔 '미드나잇 워커스'는 글로벌 플레이 테스트를 비롯해 국제 게임쇼 '게임스컴', '스팀 넥스트 페스트' 등 주요 행사에서 데모 버전을 공개하며 이용자들과 소통해 왔다.

'미드나잇 워커스'는 이용자와 이용자·환경 간 전투(PvPvE) 익스트랙션 장르로, 좀비 아포칼립스 세계관을 배경으로 한다. 수직적 폐쇄 시스템과 글로벌 메신저 '디스코드' 채널을 통한 유저들과의 커뮤니케이션 등 차별화된 요소가 사전 기대감을 끌어 올린 요인으로 분석된다.





게임은 오는 29일 오전 11시 스팀 플랫폼을 통해 글로벌 시장에 동시 공개되며, 고도화를 거쳐 연내 정식 출시될 예정이다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

