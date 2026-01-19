의정부시, 시민이 만드는 안전한 보행로…겨울철 '제설특공대' 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 의정부시(시장 김동근)는 겨울철 폭설로 인한 시민 불편을 최소화하고 안전한 보행환경을 조성하기 위해 '제설특공대'를 모집한다.

의정부시, 겨울철 ‘제설특공대’ 모집 포스터. 의정부시 제공

제설특공대는 폭설 시 복지관, 경전철 역사 주변 등 시민 통행이 잦은 지역을 중심으로 제설 활동을 펼치는 시민 봉사단이다. 개인은 물론 가족 단위나 단체 등 누구나 참여할 수 있어 시민 참여를 통한 지역안전 강화가 기대된다.

이번 제설특공대 운영은 폭설 시 시의 제설 인력과 장비 투입을 보완하기 위한 조치다. 시는 주요 도로와 보행로에 신속히 대응하되, 행정 인력만으로는 즉각 대응이 어려운 골목길과 생활권 이면도로를 중심으로 제설특공대를 운영할 계획이다. 이를 통해 제설 공백을 최소화하고 사각지대 없는 안전망을 구축할 방침이다.

제설특공대는 제설 상황 발생 시 수시로 운영되며 문자 알림을 통해 제설 요청을 전달받는다. 참여자는 인근 동 주민센터(행정복지센터)에서 제설도구를 대여해 활동할 수 있다. 제설활동 전·중·후 사진을 촬영해 활동일지를 작성하면 봉사 실적으로 인정받을 수 있으며, 자원봉사센터 누리집에서 '비대면 마음잇기' 봉사활동으로도 등록이 가능하다.

시는 이번 제설특공대 운영을 통해 시민이 주도하는 자원봉사 문화를 확산하고, 폭설에도 신속히 대응하는 시민 중심의 행정 체계를 구축할 것으로 기대하고 있다. 특히 시민의 직접 참여를 통해 공동체 의식 강화와 협력 문화 조성에도 긍정적인 효과가 예상된다.

참여를 희망하는 시민은 의정부시자원봉사센터로 전화해 신청할 수 있으며 관련 정보는 시청 누리집에서도 확인 가능하다.





의정부시 관계자는 "폭설에 대비해 시 차원의 대응 체계를 지속적으로 운영하고 있으나, 모든 지역을 즉시 관리하는 데는 한계가 있다"며 "시민 참여를 통해 대응력을 보완하고, 보다 안전한 겨울철 보행환경을 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

