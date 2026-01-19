포천시, 영북면·관인면 주민과의 공감·소통 간담회 개최

경기 포천시는 지난 16일 영북면과 관인면에서 '2026년 주민과의 공감·소통 간담회'를 개최해 주민들과 직접 만나 지역 현안과 발전 방향에 대해 소통하는 시간을 가졌다.

포천시는 지난 16일 영북면에서 '2026년 주민과의 공감·소통 간담회'를 개최하고 있다. 포천시 제공

이날 간담회에는 포천시장을 비롯해 포천시의회 의장과 시의원, 경기도의회 의원, 시청 간부 공무원, 각 면 기관·단체장 등이 참석해 주민들과 함께 의견을 나눴다.

간담회는 포천시 시정 운영 방향 안내를 시작으로 2025년 주요 시정 성과와 2026년 주요 계획, 읍·면별 역점사업과 최근 간담회 추진 성과를 공유한 뒤, 주민 건의사항을 청취하고 관련 부서가 현장에서 답변하는 방식으로 진행됐다.

영북면 간담회에서는 경로당 이용환경 개선, 하수관로 설치, 농로포장, 환경 문제 등 주민 생활과 밀접한 사항들이 주요 건의사항으로 제시됐으며, 시 관계 부서장들이 현장에서 추진 가능 여부와 향후 검토 방향을 설명했다.

관인면 간담회에서는 하천 정비 및 산책로 조성, 인조잔디구장 조성, 저수지 준설, 양돈농장 악취 문제 해결 등 지역 여건과 직결된 현안에 대한 의견이 집중적으로 제기됐고, 주민들은 실질적인 개선과 지속적인 관심을 요청했다.

포천시는 지난 16일 관인면에서 '2026년 주민과의 공감·소통 간담회'를 개최하고 있다. 포천시 제공

시 관계자는 "같은 날 진행된 두 간담회를 통해 지역별 특성과 주민 요구를 폭넓게 확인할 수 있었다"며 "제안된 사항은 관련 부서와 면밀히 검토해 시정에 적극 반영하고, 앞으로도 지속적인 소통을 통해 시민 중심의 행정을 실현해 나가겠다"고 밝혔다.





포천시는 앞으로도 읍·면·동별 공감·소통 간담회를 지속적으로 운영하며, 현장의 목소리가 정책과 사업으로 이어질 수 있도록 소통 행정을 강화해 나갈 계획이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

