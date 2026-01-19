구미시, 스마트제조 푸드테크 산업 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 구미시가 2026년을 기점으로 첨단 기술을 접목한 푸드테크 산업을 본격 추진하며, 생산·가공·유통·소비로 이어지는 '먹거리 선순환 체계' 구축에 나선다. 제조업 중심 도시의 강점을 농식품 분야로 확장해 도농 상생의 새로운 산업 모델을 만들겠다는 구상이다.

핵심 거점은 스마트제조 푸드테크 연구지원센터다. 구미시는 농림축산식품부의 「2026년 푸드테크 연구지원센터 구축」 공모에 최종 선정돼, 2026년부터 2028년까지 3년간 선산읍 이문리 일원에 총 282억 원을 투입한다.

국비 125억원이 포함된 이번 사업으로 연면적 약 3574㎡ 규모의 스마트 제조 실증·연구 시설이 들어선다.

센터는 AI 데이터 기반 식품 스마트 제조 공정 설계, 시생산 실증, 품질·위생관리 지원 등 핵심 기능을 수행하며 식품 제조공정의 디지털 전환을 뒷받침한다.

농산물가공기술지원센터와 2028년 준공 예정인 한국식품연구원 경북본부 등 지역 식품산업 인프라와 연계해 연구부터 사업화까지 전주기 지원체계를 갖춘다. 여기에 구미 전자산업이 축적해 온 스마트 제조 역량을 결합해 지역 푸드테크 산업의 성장 기반을 강화한다.

먹거리 선순환의 또 다른 축은 학교급식이다. 구미시는 2026년부터 학교급식 지원사업을 개편해, 지역 농축산물을 활용한 가공식품의 공급을 대폭 확대한다.

구미산 농축산물을 60% 이상 사용한 장류, 떡류, 두부, 한과, 요구르트, 누룽지 등을 학교와 유치원이 구입할 경우 구입비의 50%를 지원한다. 대상은 관내 유·초·중·고·특수학교 180여 개소, 학생 약 5만7000명이다.

이를 위해 관련 예산을 2025년 대비 27% 증액해 5억7900만원에서 7억3600만원으로 늘리고, 지역 식품 제조·가공업체의 학교급식 참여 기회도 확대한다.

지역 농특산물 경쟁력 강화를 위한 브랜드 전략도 병행한다. 구미시는 공동상표 '일선정품'의 홍보 채널을 다변화하기 위해 관련 예산을 1억원에서 1억8000만원으로 증액했다. 기존 대도시권 전광판 광고에 더해 유튜브와 SNS 등 온라인 매체 홍보를 강화해, 공업도시 이미지를 넘어 청정 농산물 생산 도시로서의 인지도를 높일 계획이다.

이와 함께 '구미시 지역 먹거리 정책 종합계획(2026~2030)'을 수립해 중장기 먹거리 전략을 체계화한다.

구미먹거리통합지원센터를 중심으로 로컬푸드 직매장 운영 내실화, 기획 생산 체계 확립, 복지급식 확대 등을 추진한다. 이를 위해 통합지원센터 출연금도 기존 13억5000만원에서 19억7000만원으로 확대 편성했다.

구미시는 푸드테크 연구지원센터 구축을 계기로 제조 역량과 농업 현장을 결합한 산업 혁신을 가속화하고, 생산자와 소비자가 함께 성장하는 먹거리 선순환 구조를 통해 지역 농업에 새로운 활력을 더해간다는 계획이다.





김장호 구미시장은 "이번 사업은 농식품 제조공정의 디지털 전환을 지원하기 위한 행정적 기반을 마련하는 데 의미가 있다"며 "중장기 먹거리 정책이 차질 없이 이행되기를 기대한다"고 했다.





