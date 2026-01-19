금호건설,올해 4152가구 공급…수도권에 '아테라' 깃발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공급규모 전년比 2.3배 증가

2022년 이래 최대 물

수도권 6개단지 2055가구

금호건설은 올해 전국 9개 단지에서 4152가구를 공급한다고 19일 밝혔다. 전년 대비 약 2.3배 증가한 규모로, 2022년 이래 최대 물량이다.

지역별로는 수도권과 충청권에 각각 6개 단지 2055가구, 2개 단지 1327가구를 공급할 계획이다. 경상권에서는 1개 단지에서 770가구를 공급한다.

올해 첫 분양 단지는 오는 3월 공급 예정인 경기도 남양주시 왕숙2지구 A-1블록 '왕숙2지구 아테라'다. 왕숙2지구 내 첫 분양 단지로, 지하 2층~지상 29층, 총 812가구 규모로 조성된다. 단지 인근에 초등학교와 중학교, 유치원 신설이 예정돼 있다.

오는 4월에는 경기도 안성시 당왕동 일대에서 '안성 당왕지구 2차 아테라'를 공급한다. 지하 1층~지상 29층, 5개동, 총 530가구 규모다. 같은 달 경기도 평택 고덕국제신도시와 경북 구미시에서도 잇달아 공급에 나설 계획이다. 평택 고덕동 A63블록에는 지하 1층~지상 27층, 6개 동, 총 630가구 규모의 단지가 조성된다. 경북 구미시 형곡동 일대에는 형곡3주공 재건축을 통해 세워진 총 770가구 규모의 아테라가 들어설 예정이다.

금호건설은 최근 수도권 일대에서 소규모재건축과 공공주택사업을 중심으로 주택 수주를 확대하고 있다. 지난해 6월 사업비 2244억원 규모의 한국토지주택공사(LH) '연신내역 도심 공공주택 복합사업' 우선협상대상자로 선정된 데 이어, 같은 달 서울 구로구 항동 일대 '동삼파크빌라 소규모재건축정비사업'을 수주했다.





금호건설 관계자는 "아테라는 소비자 수요에 맞춘 상품성을 중심으로 브랜드 신뢰를 쌓아가고 있다"며 "올해는 수도권 핵심 입지를 중심으로 안정적인 공급과 수주를 병행해 시장 내 존재감을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

