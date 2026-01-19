구리요금소 인근서 차량이 가드레일 충돌…2명 사망·2명 부상

경찰, 정확한 사고 경위 조사 중

지난 18일 오후 9시 14분쯤 경기 구리시 토평동 수도권제1순환고속도로 구리요금소 인근에서 주행 중이던 차량이 갓길 가드레일을 들이받는 사고가 났다.

이 사고로 뒷좌석에 있던 60대 여성 2명이 숨지고 운전석과 조수석에 각각 앉아 있던 60대 남성 2명이 다쳐 치료받았다.

사고 직후 톨게이트 요금소 직원이 "차량 단독 사고가 발생했다"며 119에 최초 신고했으며 이후 관련 신고가 총 5건 접수되었다. 신고를 받고 출동한 소방 당국은 장비 11대와 인원 33명을 투입해 사고 수습 및 인명 구조를 실시했다.

현장에 출동한 소방 관계자는 "도착 당시 차량이 갓길 가드레일을 강하게 충격한 상태였다"고 전했다.





경찰은 현장 목격자와 톨게이트 주변 CCTV, 차량 블랙박스 영상 등을 토대로 졸음운전이나 과속 여부 등 정확한 사고 원인을 조사하고 있다. 특히 사고 장소가 톨게이트 진입을 앞둔 지점인 만큼 운전자의 운전 부주의 가능성 등을 포함해 다각도로 경위를 파악 중이다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

