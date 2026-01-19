[오늘의신상]"바로 부어 끓이면 완성" 샘표, '장조림간장' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

샘표 간장에 다시마, 채소, 과일 등 국산 재료

달걀, 소고기 등에 바로 붓고 끓이면 완성

샘표가 원하는 재료에 바로 붓고 끓이기만 하면 되는 '장조림간장'을 출시했다고 19일 밝혔다.

장조림은 짠맛과 단맛의 균형을 맞추기 까다롭고 재료 준비부터 육수 내기까지 손이 많이 가는 메뉴다. 채소와 향신료를 더해 육수를 내더라도 고기나 달걀을 조리하는 과정에서 생길 수 있는 잡내를 잡고, 깊은 감칠맛까지 살리기는 어렵다.

샘표 제공.

'샘표 장조림간장'은 추가 양념을 따로 넣거나 육수를 낼 필요 없이 간장 하나만으로 맛있는 장조림을 완성할 수 있는 제품이다. 샘표 양조간장을 바탕으로, 다시마·사과·배·대파·양파 등 6가지 국산 재료를 우려내 집에서 끓인 듯한 깊은 육수 풍미를 담았다. 여기에 마늘과 생강, 월계수잎을 더해 원재료 특유의 잡내는 줄였다.

사용법도 간단하다. 삶은 달걀이나 깐 메추리알 등에 '샘표 장조림간장'을 바로 붓고 10분만 끓이면 된다. 소고기나 돼지고기 역시 핏물을 제거한 다음 간장을 붓고 끓이면 속살까지 간이 고루 밴 장조림을 완성할 수 있다. 감자, 버섯, 무, 두부 등과도 잘 어우러져 다양한 조림요리에 활용하기도 좋다.





특히 샘표는 파우치 형태의 패키지를 적용해 사용 편의성을 한층 강화했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

