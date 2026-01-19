주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 국내 증시에 신규 입성한 상장사 중 주식 평가액이 100억원을 넘는 개인 주주가 100명을 넘는 것으로 나타났다. 그중에는 주식 평가액이 1조원을 돌파한 인물도 확인됐다.

19일 한국CXO연구소에 따르면 지난해 상장한 121개 기업의 개인 주주 가운데 지난 16일 종가 기준으로 주식 평가액이 100억원을 넘는 주주는 119명으로 조사됐다.

연합뉴스

AD

구체적으로 1조원 이상 1명, 1000억∼1조원 미만 19명, 500억∼1000억원 미만 19명, 300억∼500억원 미만 14명, 100억∼300억원 미만 67명으로 집계됐다. 주식 가치가 10억∼100억원 수준인 주주는 101명이었다.

주식 평가액 1조원 돌파의 주인공은 제약·바이오 기업 에임드바이오의 최대 주주 남도현 최고기술책임자(CTO)다. 남 CTO가 보유한 에임드바이오 주식은 약 2216만주로 1조2168억원어치에 이른다. 지난해 12월 상장 당시보다 약 25% 증가한 셈이다.

주식 평가액이 3000억원을 넘은 인물들로는 이정주 리브스메드 대표이사, 이행명 명인제약 대표이사, 이승주 오름테라퓨틱 대표이사, 이성욱 알지노믹스 대표이사, 반성연 달바글로벌 대표이사 등이 있다.

특히 이승주 오름테라퓨틱 대표는 상장 이후 주가가 458.7% 치솟으며 주식 가치가 738억원에서 4126억원으로 폭등했다. 로킷헬스케어, 프로티나 등 일부 바이오 기업도 상장 이후 주가가 300% 이상 뛰었다.

연령대별로 보면 1960년대생과 1970년대생이 각각 38명으로 가장 많았으며, 1980∼1990년대 출생자는 33명이었다. 30대 주식 부자도 12명에 달했다.





AD

오일선 한국CXO연구소장은 "지난해 신규 상장 기업 가운데 제약·바이오 업종이 주식 부자 상위권을 휩쓸었다"며 "다만 향후에도 주가 상승세를 이어가기 위해서는 실적 개선이 뒷받침돼야 할 것"이라고 말했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>