"내릴 거라더니 헛기대였다" 속타는 영끌족…주담대 금리 더 오른다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국은행이 금리 인하 문구를 삭제하며 사실상 '인하 사이클 종료'를 시사하자 시장금리와 대출금리는 상승기에 접어들었다. 이른바 영끌(영혼까지 끌어모아 투자) 차주의 이자 부담이 갈수록 커진다는 우려가 나온다.

AD

18일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리은행의 지난 16일 기준 주택담보대출 혼합형(고정) 금리(은행채 5년물 기준)는 연 4.130~6.297% 수준으로 집계됐다. 지난달 5일(연 4.120∼6.200%)과 비교하면 하단이 0.010%포인트(p), 상단이 0.097%p 높아졌다.

혼합형 금리 상단의 경우 지난해 11월 중순께 약 2년 만에 처음 6%대를 넘어선 뒤 불과 2개월여 만에 6%대 중반까지 오른 상태다.

반대로 주택담보대출 변동금리(신규 코픽스 기준·연 3.760~5.640%)는 같은 기간 다소 떨어졌다. 주요 지표금리인 코픽스(COFIX)가 0.320%p나 오른 것과 대조적으로 은행이 임의로 덧붙이는 가산금리 폭을 줄였거나 우대금리를 늘린 것으로 해석된다.

하단인 3.760%는 신한은행의 최저 금리로 서울시금고 운영 은행으로서 서울시 모범납세자에게 0.5%p의 금리를 깎아준다. 사실상 대부분 금융소비자가 현재 4대 시중은행에서 주택담보대출을 받을 경우 3%대 금리는 기대하기 어려운 셈이다. 나머지 3개 은행의 최저 금리는 4.070~4.340% 수준이다.

은행권은 대출 금리 상승세가 당분간 꺾이기 어려울 것으로 보고 있다. 당장 KB국민은행은 19일부터 주택담보대출 주기·혼합형 금리를 지표 금리인 5년물 금융채 금리의 최근 상승폭인 0.15%p만큼 추가 인상하기로 했다. 시장금리를 주 단위로 반영하는 우리은행 등도 시장금리 상승분을 이번주 주택담보대출 금리에 속속 반영할 예정이다.





AD

앞서 한국은행 금융통화위원회가 지난 15일 기준금리를 동결하면서 의결문에서 '금리 인하 가능성'을 삭제하자 시장의 금리 인하 사이클 종료 및 본격 금리 상승기 진입 기대가 커졌다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>