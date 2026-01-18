카페 문을 쉼터로…광주 광산구의 이동노동자 정책

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

배달·택배 노동자 위해

카페·편의점 50곳 지정

휴식권·안전 지원 병행

일터는 도로 위에 있지만, 쉴 곳은 없었다. 배달과 택배, 이동을 전제로 한 노동이 일상이 된 도시에서 광주 광산구가 카페와 편의점을 '쉼터'로 열었다. 이동노동자가 일하다가 잠시 숨을 고를 수 있는 자리다.

광주 광산구의 이동노동자 쉼터로 지정된 카페 입구에 ‘달고나 이동노동자 쉼터’ 안내 표지가 부착돼 있다. 광산구는 카페와 편의점 등 휴게음식점을 활용해 배달·택배 노동자들이 업무 중 잠시 쉴 수 있는 쉼터를 운영하고 있다. 광산구 제공

18일 광산구에 따르면 광산구는 근로기준법 등 사회보호망의 사각지대에 놓인 이동노동자의 휴식권과 안전을 보장하기 위해 2023년부터 '이동노동자 권익 보호 지원사업'을 추진해왔다. 지난 3년간 이 사업에 참여한 이동노동자는 1,100여명에 이른다.

이 사업의 핵심은 접근성이다. 광산구는 카페와 편의점 등 휴게음식점을 이동노동자 쉼터로 지정·운영하는 방식을 도입했다. 업무 중 언제든지 가까운 곳에서 쉴 수 있도록 하겠다는 취지다. 현재 벌크커피 하남공단점·수완성덕점을 포함한 카페 40곳과 CU 수완아름마을점·하남공구상가점 등 편의점 10곳, 모두 50개소가 쉼터로 운영되고 있다.

안전 지원도 병행됐다. 광산구는 교통법규와 교통사고 대처요령을 중심으로 이론과 실습을 병행한 안전교육을 실시했고, 교육 수료자에게는 상생카드와 안전용품 구매비를 지원했다. 교육에 그치지 않고 현장에서 체감할 수 있는 지원에 초점을 맞췄다는 설명이다.

광산구는 올해도 이 사업을 이어가 최대 300명의 이동노동자를 추가로 지원할 계획이다.





광산구 관계자는 "법과 제도의 보호를 충분히 받지 못하는 이동노동자의 권익 보호는 지방정부가 적극적으로 고민해야 할 과제"라며 "현장에서 실제 도움이 되는 정책을 통해 이동노동자의 안전과 휴식권을 보장하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

