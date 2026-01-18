54년만에 달 가는 美 로켓, 발사대 올랐다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아르테미스 2단계 최종 단계

플로리다주 케네디우주센터서 기립

우주비행사들 "준비됐다"

미 항공우주국(NASA)이 약 반세기 만에 우주비행사를 달에 다시 보내는 '아르테미스' 계획의 2단계 임무를 위해 로켓을 발사대로 옮겼다.

미국 플로리다 케네디우주센터에서 아르테미스 '우주발사시스템'과 '오리온' 우주선이 발사대에 기립해 있다. NASA 홈페이지 캡처

AD

NASA는 17일(현지시간) '아르테미스Ⅱ(2단계)' 임무에 투입될 로켓 '우주발사시스템'(SLS)과 '오리온' 우주선(캡슐)이 결합한 발사체를 플로리다주 케네디우주센터 내 기체조립 건물에서 39B 발사대로 이동시켰다고 밝혔다.

발사체는 높이 98ｍ에 무게가 1100만파운드(약 5000t)에 달한다.

발사체를 지상에서 4마일가량 옮기는 데는 과거 아폴로 임무와 우주왕복선 시대에 사용됐던 거대한 운반 차량이 추가된 하중을 감당할 수 있도록 업그레이드된 상태로 투입됐다.

아르테미스 프로젝트.

NASA는 이 로켓을 발사대에 세운 뒤 다음 달 2일 연료 주입 시험(wet dress rehearsal)을 실행하고, 이 결과를 바탕으로 발사 여부를 결정할 계획이다. 내달 중 예정된 '발사 가능 기간'은 6∼8일과 10∼11일 닷새간이다.

NASA가 이번에 시도하는 아르테미스 2단계는 1972년 아폴로 17호 이후 약 반세기 만에 우주비행사들의 달 착륙을 목표로 하는 아르테미스Ⅲ(3단계) 임무에 앞서 로켓-우주선의 성능과 안전성을 실험하는 과정이다. 우주비행사 4명이 우주선을 타고 달 궤도를 선회한 뒤 돌아오는 여정을 약 10일간 수행한다. 이 임무가 계획대로 진행되면 내년(2027년)이나 2028년에 우주비행사들이 대망의 달 표면에 착륙하는 3단계 임무를 시도할 예정이다.

아르테미스 2·3단계 임무를 수행할 우주비행사로는 지휘관인 리드 와이즈먼을 비롯해 빅터 글로버, 크리스티나 코크 등 NASA 소속 3명과 캐나다 우주비행사 제레미 핸슨이 선발됐다. 와이즈먼은 이날 케네디우주센터에서 로켓 이동이 시작된 뒤 열린 기자회견에서 "오늘은 정말 대단한 날"이라며 "경외감이 느껴진다"고 말했다.





AD

와이즈먼을 포함한 우주비행사들은 모두 임무 수행을 위한 준비가 "완료됐다"고 밝혔다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>