강원보건환경연구원, 도내 유통 위생용품 207건 모두 ‘적합’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, 일회용품·세척제 등 위생용품 안전성 검사 결과

강원특별자치도보건환경연구원은 2025년 도내에서 유통·판매되는 위생용품 207건을 대상으로 기준·규격 검사를 실시한 결과, 모든 제품이 '적합'하였다고 18일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

AD

이번 검사는 시·군에서 수거·의뢰된 15종의 위생용품 207건을 대상으로 실시하였으며, 검사 품목으로는 컵·숟가락·행주·면봉·기저귀 등 일회용품이 161건으로 전체 검사 건수의 약 78%를 차지해 가장 많았으며, 세척제(23건), 화장지(16건), 위생물수건 및 물티슈(7건) 순이었다.

제품 유형별 기준·규격에 따른 검사 결과, 국제암연구소(IARC)가 발암물질(Group 1)로 분류한 포름알데히드와 시신경 손상을 유발하는 메탄올, 피부질환의 원인물질로 알려진 형광증백제는 모든 제품에서 불검출이었고, 중금속(납, 비소) 항목 역시 기준 이내로 확인되었다.

또한 점막이나 민감한 피부에 직접 접촉하는 면봉의 경우, 하절기에 미생물 오염 우려로 세균수 및 진균수를 검사한 결과에서도 불검출로 확인되어 도내 유통 중인 위생용품이 안전한 것으로 확인되었다.





AD

신인철 보건환경연구원장은 "사용량이 지속적으로 증가하는 일회용품 등 위생용품에 대해 도민이 안심하고 사용할 수 있도록 상시 검사 체계를 철저히 가동하여 부적합 제품을 신속히 차단하도록 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>