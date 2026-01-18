인제군, 인재육성기금 장학생 선발…대학생 500만원·고등학생 50만원

강원도 인제군이 향토 인재 육성을 위해 2026년 인제군 인재육성기금 장학생을 선발한다.

인제군청 전경.

이번 장학금은 지역에 대한 애향심을 높이고 미래를 이끌 우수 인재를 육성하기 위한 것으로, 1인당 대학생 500만원, 고등학생 50만원의 장학금이 지급된다.

군은 오는 19일부터 12월 4일까지 장학금 신청을 받으며, 선발 기준을 충족한 신청자 가운데 접수순으로 예산 범위 내에서 선발할 계획이라고 밝혔다.

신청 자격은 원칙적으로 학생 본인과 부모 또는 부양 사실이 입증되는 보호자 중 1명 이상이 신청일 기준 2년 이상 인제군에 거주해야 한다.

다만, 인제군 소재 (고등)학교에 재학 중인 학생의 경우에는 학생의 거주 기간과 관계없이 신청할 수 있으며, 학업을 위해 주소지를 다른 지역으로 옮긴 학생이라도 부모 또는 부양 사실이 입증되는 보호자 중 1명 이상이 인제군에 2년 이상 계속 거주하고 있는 경우에는 예외적으로 신청이 가능하다.

신청 대상은 관내 고등학생, 국내·외 대학생, 예체능 특기자로 구분된다.

관내 고등학생의 경우 신입생은 성적과 관계없이 관내 고등학교 진학 예정자 전원이 대상이며, 재학생은 직전 학년 성적이 계열별 학년 석차 상위 20% 이내여야 한다.

고등학생 장학금은 소속 학교를 통해 신청하며, 예체능 특기자에 한해 개별 신청할 수 있다.

대학생은 국내·외 대학 신입생과 재학생을 대상으로 하며, 신입생은 성적 제한 없이 지원된다.

재학생의 경우 국내 대학생은 직전 학년 1·2학기 평균 평점이 4.5점 만점 기준 2.5학점 이상이고, 학기당 12학점 이상을 이수해야 한다.

해외 대학 재학생은 국내 기준으로 학점을 환산해 적용하며, 환산이 어려운 경우에는 인제군 인재육성기금 운용심의위원회의 심의를 거쳐 선발 여부를 결정한다.

예체능 특기자는 직전 학년도 기준 도 단위 공인대회 2위 이내 또는 전국 단위 공인대회 3위 이내 입상 경력이 있는 학생이 대상이며, 단체전 입상자도 포함된다. 다만, 생활체육대회나 학년별 대회 등은 대상에서 제외된다.

신청은 인제군 장학관리시스템 또는 인제군청 홈페이지를 통한 온라인 접수만 가능하며, 방문·우편·읍·면 행정복지센터를 통한 오프라인 접수는 받지 않는다.

기타 신청 자격과 제출 서류 등 자세한 사항은 인제군청 홈페이지에 게시된 공고문에서 확인할 수 있다.





군 관계자는 "지역 학생들이 경제적인 부담 없이 학업에 전념하고 자신의 꿈을 키워갈 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다"며 "앞으로도 인제군의 미래를 책임질 인재 육성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

