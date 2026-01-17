오픈AI, 챗GPT에 '광고' 실린다… 미국 시작으로 저가 요금제 글로벌 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무료 및 월 8달러 '챗GPT 고' 계정에 광고 테스트 도입

AI 답변과 광고 명확히 분리"… 데이터 판매는 불가 방침

월 20달러 이상 유료 요금제는 기존처럼 무광고 유지

인공지능(AI) 선두 주자 오픈AI가 수익성 개선을 위해 챗GPT에 광고 시스템을 도입한다. 이와 함께 그간 일부 국가에서 시범 운영하던 저가형 요금제를 전 세계로 확대하며 본격적인 매출 확대에 나선다.

챗GPT 개발사 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)가 최태원 SK그룹 회장과 오찬 회동을 위해 서울 종로구 SK서린빌딩에 들어서고 있다. 연합뉴스

AD

미국부터 광고 테스트 시작… 저가 요금제 전 세계 확대

오픈AI는 16일(현지시간) 공식 발표를 통해 몇 주 후부터 미국 내 무료 사용자 및 저가형 요금제인 '챗GPT 고' 이용자를 대상으로 광고 테스트를 진행한다고 밝혔다.

이와 동시에 매월 8달러를 지불하는 저가형 요금제 '챗GPT 고'를 전 세계로 확대 출시한다. 지난해 8월 인도에서 처음 선보인 이 요금제는 무료 계정보다 높은 사용 한도를 제공하면서도 가격 부담을 낮춘 것이 특징이다. 오픈AI는 "광고 요금제 도입을 통해 더 많은 이용자가 비용 부담 없이 AI 도구를 활용할 수 있게 될 것"이라고 강조했다.

오픈AI는 광고가 챗GPT의 답변 품질에 영향을 주지 않도록 운영할 계획이다. 광고는 AI의 답변과 명확히 분리된 구역에 표시되며, 사용자와의 대화 내용이나 개인 데이터를 광고주에게 판매하는 일은 절대 없을 것이라고 못 박았다.

공개된 예시 화면에 따르면, 멕시코 요리법을 묻는 대화 아래 핫소스 광고가 나타나거나 여행 관련 대화 하단에 숙박 시설 광고가 노출되는 식이다. 사용자는 광고된 상품에 대해 즉시 추가 질문을 던져 구매 결정을 도움받을 수도 있다.

고가 요금제는 무광고 유지… 수익화 드라이브 본격화

다만 광고는 모든 사용자에게 적용되지 않는다. 매월 20달러를 내는 '플러스' 요금제와 200달러의 '프로' 요금제, 그리고 기업 전용 서비스는 기존과 동일하게 광고 없이 이용할 수 있다. 또한 18세 미만 미성년자 계정이나 건강·정치 등 민감한 주제의 대화에는 광고를 노출하지 않을 방침이다.





AD

업계에서는 이번 조치가 오픈AI의 재무적 압박을 해소하기 위한 전략으로 보고 있다. 대규모 인프라 투자로 인한 적자를 메우기 위해 최근 슬랙 CEO 출신인 데니스 드레서를 최고매출책임자(CRO)로 영입하는 등 수익 모델 다각화에 박차를 가하고 있다는 분석이다.





이선애 기자 lsa@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>