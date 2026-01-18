[이번주 IPO]1월 넷째 주 수요예측·청약 일정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이달(1월) 넷째 주에는 카나프테라퓨틱스가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 덕양에너젠은 일반청약을 앞두고 있다.

◆카나프테라퓨틱스=2019년 설립된 카나프테라퓨틱스는 인간 유전체 기반 약물 개발 기술을 활용해 혁신신약을 개발하고 있다. 특히 종양미세환경을 표적하는 기전과 면역 활성 조절 기술을 기반으로 한 이중항체 기반 면역항암제와 차세대 ADC 기술을 활용한 ADC 치료제를 통해 고형암 환자의 미충족 의료 수요를 해결하기 위한 파이프라인을 지속적으로 확장하고 있다.

이번 상장을 통해 200만주를 공모할 계획이며 희망 공모가는 1만6000~2만원으로 공모 예정 금액은 320억~400억원이다. 오는 21~27일 수요예측을 진행하고 오는 29~30일 일반 청약을 받을 계획이다. 주관사는 한국투자증권이다.

◆덕양에너젠=희망 공모가 범위는 8500~1만원, 총 공모금액은 637억~750억원이다. 지난 16일까지 수요예측을 진행했고 오는 20~21일 청약을 거쳐 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 미래에셋증권과 NH투자증권이 공동 대표 주관을 맡았다.





2020년 설립된 덕양에너젠은 가성소다 제조 공정 및 석유화학 공정에서 발생하는 부생수소를 자체 기술력을 통해 '고순도 산업용 수소'로 정제해 공급하는 수소 전문 기업이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

