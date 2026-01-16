특검, '공천청탁' 의혹 김상민 前검사에 징역 6년 구형

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청탁금지·정치자금법 위반 각 징역 3년 구형

내달 9일 1심 선고

김건희 특검이 김건희 여사에게 공천 청탁 대가로 고가 그림을 건넨 혐의를 받는 김상민 전 부장검사에게 징역 6년을 구형했다. 선고일은 내달 9일로 지정됐다.

김상민 전 부장검사. 연합뉴스

16일 서울중앙지법 형사합의21부(부장판사 이현복) 심리로 열린 김 전 검사의 결심 공판에서 특검은 김 전 검사에게 청탁금지법 위반에 대해 징역 3년, 정치자금법 위반 혐의에 대해 징역 3년 및 4100만여원 추징을 선고해달라고 재판부에 요청했다.

특검팀은 "범행 당시 현직 검사였던 피고인이 자신의 인사권자이자 공천에 강한 권한을 가지는 윤석열 전 대통령의 직무와 관련해 그 배우자인 김건희 여사에게 그림을 제공한 사실이 인정된다"며 "피고인이 그림을 구매한 과정에서 김 여사의 취향을 알아본 사실이 명백하게 확인된다"고 했다. 이어 "수사와 재판 과정에서 관련자들과 허위 진술을 담합하는 등의 태도를 고려하면 엄벌에 처할 필요가 있다"고 밝혔다.

김 전 검사는 최후진술을 통해 "김 여사에게 그림을 전달한 적이 없고, 그럴 상황도 아니었다"며 혐의를 부인했다. 또 그는 "정권 내내 승승장구할 수밖에 없는 대검 과장 보직을 받은 지 5∼6개월밖에 안 된 상황에서 김 여사에게 이듬해 공천을 신경 써달라며 그림을 준다는 것은 상식적으로 납득되지 않는다"고 주장했다.





김 전 검사는 1억4000만원 상당의 이우환 화백 그림 '점으로부터 No. 800298'을 구매한 뒤 2023년 2월께 김 여사 측에 전달하면서 2024년 4·10 총선 공천 등을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)로 작년 10월 구속기소 됐다. 총선 출마를 준비하면서 사업가 김모 씨에게 선거용 차량 대여비와 보험금 등 명목으로 4200만원을 불법 기부받은 혐의(정치자금법 위반)도 받는다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

