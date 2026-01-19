본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

삼성물산 '공사비 손실 보전' 약정한 래미안 원펜타스 구 조합장

한진주기자

입력2026.01.19 11:23

시계아이콘01분 36초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

조합원들은 반대 가처분 신청했는데
법적 다툼 중 건설사와 약정 체결
조합 해산 후 조합장 명의로 공사계약 변경
삼성물산에 손실액 주면 환급액 1인당 5500만원 줄어

삼성물산이 래미안 원펜타스(구 신반포15차)의 공사비 손실 보전액 94억원을 받기 위해 이미 청산한 조합과 약정을 체결한 것으로 나타났다. 조합원들은 앞서 공사비 손실보전에 반대하는 가처분을 신청했는데, 판결이 나오기 전에 구 조합장이 건설사에 손실을 보전하겠다고 덜컥 합의한 것이다. 가처분이 기각돼 삼성물산에 94억원(부가세 별도)을 물어줄 경우 조합원들이 받을 환급액은 1인당 약 5500만원이 줄어들 전망이다.


삼성물산 '공사비 손실 보전' 약정한 래미안 원펜타스 구 조합장
AD

19일 신반포15차 대책위원회 등에 따르면 삼성물산은 지난달 16일 신반포15차 조합과 공사계약 변경 약정서를 체결했다. 약정서는 조합이 삼성물산에 지급해야 할 공사금액을 기존 2887억원(부가세 별도)에서 2981억원으로 94억원가량 증액하는 내용을 담고 있다.


신반포15차 조합은 지난달 5일 해산총회를 열었고 같은 달 15일부터 청산위원회 체제로 바뀌었다. 구 조합장이 청산인이 된 다음 날인 16일 '조합장' 명의로 시공사와 공사 계약 변경 약정을 체결했다.


삼성물산 '공사비 손실 보전' 약정한 래미안 원펜타스 구 조합장

앞서 지난해 2월 조합은 삼성물산에 '공사비 보전' 취지로 99억원을 지급하는 안건을 총회에서 통과한 바 있다. 이에 반발한 조합원 39명은 총회 효력 정지 가처분 신청을 제기한 바 있다. 해당 가처분 사건은 1심에서 기각됐다. 이후 조합원들이 항고해 2심이 진행되는 상황이다. 약정 체결은 2심 판결이 나오기 전에 이뤄졌다.


조합은 공사비 보전에 반발한 조합원들과 법적 다툼 중인 상황을 고려해 '조합원 등이 신청한 가처분이 최종 기각되면 조합이 삼성물산에 약정서에 따른 증액금을 지급한다' '가처분과 별개로 본안소송이 제기돼 조합원총회결의가 효력을 상실할 경우 삼성물산은 약정서에 따른 공사 도급 증액금을 조합에 반환한다'는 특약을 넣었다.


삼성물산은 신반포15차와 계약 이후 총 3회에 걸쳐 공사비를 증액하고도 손실 보전을 요구했다. 최초 계약은 2020년 6월 2400억원, 공사기간은 36.5개월이었다. 이후 2023년 1월 2790억원으로 변경하면서 공사 기간을 42.5개월로 연장했다. 이후 3차 변경 계약 시점인 2024년 4월 2886억원으로 상향했다. 이후 대책위원회가 가처분 신청을 제기했고, 손실 보전을 위한 별도 약정서를 통해 94억원을 받기 위한 추가 작업을 진행한 것이다.


삼성물산은 조합에 2023년부터 286억원 규모의 손실 보전을 요구해 왔다. 조합은 중단 없이 공사를 준공한 점, 일반분양가를 높게 받을 수 있도록 도왔던 점, 가압류 해소를 위해 긴급 자금을 대여한 점 등이 손실 보전액 지급 사유로 제시한 바 있다. 이에 대해 대책위는 손실보전액은 계약상 지급할 의무가 없고, 가압류 긴급 자금 대여 때 이자 수익을 받아간 점 등을 문제 삼았다.


신반포15차 조합원은 "해산총회가 끝난 이후에 청산위원회가 청산 사무가 아닌 조합 명의로 계약을 체결한 것은 말이 되지 않는다"며 "대우건설의 가압류 문제도 일반분양 승인을 취소하고 다시 진행했더라면 문제가 없었을 것이다. 삼성에 돈을 빌리는 과정에서 총회 의결도 거치지 않았다는 점도 문제"라고 설명했다.


대책위 관계자는 "계약체결 명의를 청산위원회 대표 청산인으로 하면 누구나 의문을 제기할 것을 알고 조합장이라는 타이틀을 쓴 것으로 보인다"며 "변경계약무효확인청구소송과 변경계약체결 청산위원회 의결 무효확인청구소송을 제기할 것"이라고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

원펜타스 조합은 여러 송사에 휘말려 있다. 지난 2020년 대우건설에서 삼성물산으로 시공사를 변경한 이후 대우건설이 제기한 200억원의 손해배상청구소송, 100억원 상당의 입찰보증금 환급소송을 진행 중이다. 여기에 공사손실 보전액 지급에 대한 가처분도 결론이 나지 않은 상황이다. 삼성물산은 이에 대해 별다른 입장을 내놓지 않았다.




한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기