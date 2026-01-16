"집값 더 오르기 전에 서두르자"…'국평 15억' 서울에 드파인 첫 분양[르포]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK에코플랜트 하이엔드 브랜드 서울 첫 분양

959가구 중 일반분양 332가구

공급 부족 상황서 '신축' 주목

16일 서울 용산구 드파인 연희 견본주택을 찾은 방문객들이 모형도를 살펴보고 있다. 이정윤 기자

"올해 처음으로 분양한다고 하니 관심이 가네요. 공급 부족 때문에 집값이 더 오른다고 하니 늦기 전에 청약에 도전할 계획입니다."(결혼 4년 차 30대 부부)

서울 서대문구 연희동 일원에 공급하는 '드파인 연희'가 본격 분양에 돌입한다. SK에코플랜트의 하이엔드 브랜드 드파인 첫 서울 공급이다. 또 올해 들어 첫 서울 지역 분양이기도 하다.

서울 용산구에 위치한 견본주택이 16일 오전 문을 열자 방문객의 발길이 이어졌다. 아이와 함께 찾은 부부에서부터 고령층까지 다양했다. 8곳의 상담실은 모두 청약을 희망하는 사람들로 꽉 찼고 대기 인원이 10여명에 달하기도 했다. 견본주택 1층에 마련된 모형도 앞에는 분양 관계자의 설명을 들으며 단지 배치를 살피는 사람들로 붐볐다.

드파인 연희는 지하 4층에서 지상 29층, 13개동, 총 959가구 규모로 조성된다, 일반분양 물량은 332가구다. 전용면적별 분양 가구수는 59㎡ 172가구, 74㎡ 24가구, 75㎡ 23가구, 84㎡ 112가구, 115㎡PB 1가구다. 일반분양 물량은 전용 59㎡(172가구)와 전용 84㎡(112가구)에 몰렸다.

남향 위주의 단지 배치로 채광 확보에 유리하며, 조망형 창호를 사용해 개방감을 극대화했다. 또 커뮤니티 시설도 돋보인다. 북클럽, 피트니스, 실내 골프연습장, 스크린골프, 1인 독서실, 어린이집, 돌봄센터, 경로당 등이 들어설 예정이다.

이 외에도 라이프스타일 솔루션 '홈닉'이 적용되는데, 스마트폰을 이용해 사물인터넷(IoT) 제어는 물론 커뮤니티시설 예약, 에너지관리, 생활지원센터, 단지 소통 게시판, 공동 구매 등을 할 수 있다. 가구당 1.47대의 주차 공간에 주차 폭 확대로 편의성도 더했다.

분양 관계자는 "서울에 처음 선보이는 드파인 브랜드 단지인 만큼 평면, 조경, 커뮤니티시설 등을 차별화해 상품성을 높였으며, 지역을 대표하는 랜드마크로 자리매김할 것"이라고 했다.

드파인 연희 전용면적 59㎡ 거실 모습. 이정윤 기자

2층에 마련된 전용 59㎡, 84㎡ 내부를 미리 볼 수 있는 공간도 사람들로 붐볐다. 수납장을 열어보고 화장실과 베란다에 직접 들어가 꼼꼼히 살폈다. 전용 59㎡는 거실과 주방, 침실 3개, 욕실 2개, 드레스룸으로 구성됐다. 전용 84㎡는 거실과 주방, 드레스룸, 침실 3개, 욕실 2개, 팬트리(수납공간)로 조성된다.

견본주택을 찾은 방문객들은 공급 부족 상황에서 나온 '신축'에 주목했다. 은평구에 거주하는 40대 남성은 "그간 전세로 살다가 내 집 마련을 하고 싶어 찾았다"라며 "서울에 아파트가 부족해 가격이 오른다는 소리를 들어와 이번 청약에 도전하려고 한다"고 전했다. 노원구에 사는 30대 남성도 "전용 59㎡로 청약할 계획인데 분양 가뭄 때문에 지금이 아니면 신축에서 사는 건 불가능하다는 생각이 든다"고 했다.

드파인 연희 전용면적 84㎡ 거실 모습. 이정윤 기자

전용 59㎡는 11억~12억원, 84㎡ 14억~15억원으로 분양가가 형성됐다. 다만 지난해 10·15 대책 이후 서울의 경우 15억원 이하 아파트의 경우 대출 한도가 최대 6억원으로 제한돼 현금 여력이 필수다. 강서구에 사는 50대 남성은 "대출 제한이 있다보니 돈 마련이 고민이긴 하지만 혹시 모르니 일단 청약은 해볼 생각"이라고 했다.





한편, 청약 일정은 오는 19일 특별공급을 시작으로 20일 1순위 해당 지역, 21일 1순위 기타지역 청약 접수를 받는다. 당첨자 발표는 이달 28일이며, 정당계약은 다음 달 8일부터 10일까지 3일간 진행된다. 입주는 2029년 1월 예정이다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

