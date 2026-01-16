전남도, 장성·강진에 AI데이터센터 구축한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장성 200MW·강진 300MW 규모

5조5천억원 규모…AI 활용 모델 발굴

지역 인력 채용·교육 적극 협력키로

김영록 전라남도지사가 16일 도청 서재필실에서 장성군, 강진군 및 민간 참여 기관과 AI데이터센터 구축 및 지역 AI지역산업 육성을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 전남도 제공

전라남도는 16일 장성군·강진군, 민간 참여 기관과 함께 'AI 데이터센터 구축을 위한 업무협약'을 했다.

협약에는 전남도, 장성군, 강진군을 비롯해 베네포스, 대우건설, KT, 탑솔라, KG엔지니어링, IPA, 유진투자증권, 시드인베스트먼트 자산운용 등이 참여해 AI 데이터센터 구축과 연관 산업 생태계 조성에 협력하기로 했다.

장성군에는 2조 2,000억 원 규모 200MW, 강진군에는 3조 3,000억 원 규모 300MW의 AI 데이터센터가 각각 조성될 예정이다.

AI 데이터센터는 구축 속도가 곧 경쟁력인 만큼, 이번 협약 대상 사업은 부지확보 등 핵심 사전 준비가 상당 부분 갖춰진 상태에서 추진된다는 점에서 의미가 크다. 전남도는 이를 바탕으로 빠른 시일 내 준공·가동을 목표로 사업을 속도감 있게 추진할 계획이다.

또한 이번 협약은 데이터센터 구축뿐 아니라 지역 산업과 연계된 AI 활용 모델을 발굴하고 지역 인력 채용·교육에도 적극 협력하는 내용을 포함해 지역발전에 실질적으로 기여하는 AI 데이터센터 모델로 기대를 모으고 있다.

특히 오는 7월 행정통합을 향해 나아가는 상황에서 광주의 우수한 AI 인재풀과 결합되면 인재·산업·에너지가 결합된 AI 생태계 구축이 가능할 것으로 전망된다.

앞으로 전남도는 정부가 추진 중인 AI 컴퓨팅 인프라 확충과 분산형 데이터센터 구축 방향에 맞춰 전남의 산업 여건과 특성을 살린 AI 데이터센터 모델을 단계적으로 구현할 계획이다.

김영록 전남도지사는 "오는 7월 광주·전남 행정통합을 앞두고 있기에 이번 투자 결정은 광주·전남 시·도민 모두가 환영할 것"이라며 "이번 사업은 정부의 정책방향과 잘 부합하는 거점형 AI 인프라 육성의 선도 사례로, 장성·강진군과 함께 차질 없이 추진되도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





전남도는 지난 8일 한전KDN, 해남군, 서남해안기업도시개발㈜와 에너지 특화 AI 데이터센터 구축 및 AI·에너지 신산업 육성을 위한 업무협약도 체결했다.





