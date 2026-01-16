코웨이, 중장년 요실금 치료 의료기기 '테라솔 U' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

테라솔 첫 번째 라인업

반복적인 저주파 자극

온열 기능도 적용

코웨이가 가정용 의료기기 브랜드 '테라솔'의 첫 번째 라인업으로 요실금 치료 의료기기 '테라솔 U'를 출시했다고 16일 밝혔다.

가정용 의료기기 브랜드 '테라솔'의 첫 번째 라인업 '테라솔 U' 제품 이미지. 코웨이

테라솔은 치료를 뜻하는 테라피(Therapy)와 해결책을 의미하는 솔루션(Solution)의 합성어다. 집에서 손쉽게 활용할 수 있는 의료기기를 통해 건강한 삶을 위한 최적의 솔루션을 제공하겠다는 의미다.

테라솔의 첫 제품 테라솔 U는 중장년층의 일상을 위협하는 요실금을 집에서 간편하게 케어할 수 있도록 개발됐다. 식약처로부터 요실금 치료를 돕는 '비이식형 요실금 신경근 전기 자극 장치'와 근육통 완화를 위한 '개인용 온열기' 기능이 결합한 의료기기로 허가를 받아 안전성과 유효성을 동시에 입증받았다.

테라솔 U는 사용 시 반복적인 저주파 자극이 골반저근과 주변 근육을 수축·이완시켜 요실금 치료에 도움을 준다. 하루 15분간 앉아만 있어도 케겔 운동 효과를 얻을 수 있어 일상 속에서도 부담 없이 활용할 수 있다.

신제품은 6개의 자극점과 3쌍의 채널 구조로 회음부 및 엉덩이 주변 부위에 풍부하고 균형 잡힌 저주파 자극을 전달한다. 사용자가 자신의 상태에 맞춰 점진적으로 근육을 강화할 수 있도록 초·중·상급 3단계 치료 모드를 제공하며, 자극 강도를 1단계부터 99단계까지 세분화해 정밀하게 조절할 수 있다.

근육통 완화를 돕는 온열 모드와 엉덩이 부위에 자극을 집중적으로 전달하는 힙 자극 모드 등 다양한 기능을 제공해 사용 목적에 따라 폭넓게 활용할 수도 있다. 온열 기능은 혈류를 촉진해 뭉친 근육을 이완시키고 근육통을 완화하는 데 효과적이다. 최고 39℃까지 설정 가능하며, 전원을 누르면 자동 예열되는 오토 히팅 기능도 적용됐다.

디자인도 섬세하게 설계됐다. 후면에 히든 손잡이를 적용해 이동과 사용이 편리하며, 인체 곡선을 고려한 바디핏 디자인은 안정적인 착좌감과 밀착감을 선사한다. '히든&슬림' 디자인의 전용 거치대를 제공해 사용 후 충전부터 보관까지 관리가 간편하다.





코웨이는 테라솔 U에 대한 렌털과 일시불 판매를 모두 진행한다. 자세한 내용과 구매는 코웨이닷컴 누리집과 코웨이갤러리, 실시간 코디 매칭 서비스를 통해 확인할 수 있다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

