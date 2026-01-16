與, 주주가치 제고 위한 '한국형 디스커버리' 논의…"올해 제도 개선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

與의원들, 민사책임 추궁 활성화 간담회 주최

더불어민주당 의원들이 전문가와 함께 증거 수집 및 입증이 어려운 현행 주주대표소송 제도의 한계를 짚고 올해 중 한국형 '디스커버리(증거개시)' 제도 입법을 추진하겠다고 밝혔다.

16일 여의도 국회 의원회관에서 열린 '주주가치 훼손에 대한 민사책임 추궁 활성화 모색 간담회'에서 참여자들이 사진촬영을 하고 있다/사진=황서율 기자chestnut@

16일 오전 10시 여의도 국회 의원회관에서 더불어민주당 김남근·오기형·이강일 의원실은 '주주가치 훼손에 대한 민사책임 추궁 활성화 모색 간담회'를 열었다. 김 의원은 "대선 때 한국형 디스커버리 제도를 공약한 바 있다"며 "주주와 대기업 사이 증거개시제도는 실제로 민사 책임을 활성화하는 데 역할을 할 것이라고 생각한다"고 했다. 김 의원은 "올해는 본격적으로 입법·제도를 개선할 예정"이라고 덧붙였다.

오 의원은 "올해는 시장의 시간이라고 이야기하고 있다"며 "시장 참여자들께서 (이사의) 충실의무 위반 사항이 있으면 과감하게 문제를 제기하고 책임을 물을 수 있어야 한다"고 간담회의 의의를 설명했다.

이날 전문가들은 우리나라의 증거법 문제로 인해 주주대표소송이 한계를 가진다고 지적했다. 주주대표소송은 경영진의 결정이 주주 이익에 반할 때 주주가 회사를 대신해 경영진에 대해 제기하는 소송을 의미한다. 김주영 법무법인 한누리 변호사는 주주대표 소송에서 증명책임이 외부자인 원고 측에 있고, 증거가 회사 내부에 있어서 원고인 주주들이 이를 확보하기 어렵다고 짚었다.





이에 김 변호사는 민사소송법에 디스커버리 제도를 도입해야 한다고 강조하며 대한변협 법제연구원 용역보고서가 제안한 민사소송법 개정안을 언급했다. 이 개정안에는 ▲당사자의 협력의무 및 진실의무의 명문화 ▲소장 및 답변서 제출 의무의 실질화와 재판장의 심사권 확대 ▲변론준비절차의 강화 ▲질문서 제도의 도입 등을 법안에 포함해야 한다는 내용이 담겨있다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

