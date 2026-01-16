"25% 반도체 관세는 1단계…추가발표 가능"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"각국·기업과 협상 결과에 따라 추가 발표"

도널드 트럼프 미국 행정부가 전날 발표한 반도체 관세가 '1단계' 조치이며, 향후 더 큰 범위의 반도체 관세 발표가 있을 수 있다고 15일(현지시간) 로이터통신이 익명의 백악관 당국자를 인용해 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

로이터통신에 따르면 익명의 백악관 당국자는 미 상무부가 전날 무역확장법 232조에 따라 부과하기로 한 25%의 반도체 관세는 '1단계'였다고 밝힌 뒤, 현재 각국 및 기업들과 진행 중인 협상에 따라 다른 발표들이 있을 수 있다고 했다. 이 당국자는 트럼프 대통령이 지난해 미국 내 반도체 생산 인프라 재건 의지를 보이며 미국에서 생산되지 않은 수입 반도체에 대해 "100% 관세"를 부과할 수 있다고 말한 사실을 거론했다고 로이터통신은 전했다.

전날 트럼프 대통령은 미국으로 수입됐다가 다른 나라로 재수출되는 반도체에 대해 25%의 관세를 부과하는 내용의 포고문에 서명했다. 대만 TSMC에서 생산해 미국으로 반입한 뒤 중국으로 재수출하기로 한 미국 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 'H200' 등에 대해 사실상의 '수출세'를 부과하겠다는 취지였다.

이와 동시에 백악관은 팩트 시트를 통해 "트럼프 대통령은 앞으로 가까운 시일 내에 미국 내 제조를 유도하기 위해 반도체 및 그 파생 제품 수입에 더 광범위한 관세를 부과할 수 있으며, 이에 상응하는 관세 상쇄 프로그램을 도입할 수 있다"고 밝혔다. 관세 상쇄 프로그램은 미국의 반도체 생산과 공급망 특정 분야에 투자하는 기업에는 관세를 면제하거나 우대 관세를 적용하는 것이다.





결국 백악관 당국자가 전날 이 같은 발표 내용을 재확인하면서 '각국 및 기업과의 협상'을 거론한 것은 미국 내 반도체 생산 설비 투자에 나서는 기업들에 대한 관세 면제 또는 우대의 여지를 시사한 것으로 보인다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

