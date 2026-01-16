'꿀잼도시 대전' 알릴 소셜미디어기자단·글로벌 서포터즈 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생생한 시정 소식 홍보...각 100명 선발

대전시가 꿀잼도시 대전의 매력을 알릴 '2026 대전광역시 소셜미디어기자단' 및 '2026 대전광역시 글로벌 서포터즈'를 모집한다.

이번 사업은 글, 사진, 외국어 등 다양한 콘텐츠를 통해 대전의 매력과 생생한 시정 소식을 전달하기 위해 마련됐다.

소셜미디어기자단은 총 100명으로 모집 기간은 2월 6일까지이며 신청 자격은 대전·세종·충북·충남 거주자 또는 대전 소재 직장인·대학생이면 가능하다.

글로벌 서포터즈 역시 총 100명으로 모집 기간은 오는 2월 9일까지이며 대전·세종·충청에 거주하는 외국인이면 누구나 지원할 수 있다.

접수 방법은 대전광역시 홈페이지 공고 또는 공식 블로그에서 신청서를 내려받아 작성하고 담당자 이메일로 접수하면 된다.

단, 소셜미디어기자단 지원자는 대전광역시(정책, 역사, 문화, 여행 등)를 주제로 한 포스팅도 지원서에 반드시 첨부해야 한다.

선정 결과는 소셜미디어기자단 경우 2월 19일, 글로벌 서포터즈는 2월 23일에 대전광역시 공식 블로그 및 공식 사회 관계망 서비스(SNS)에 발표할 예정이다.

최종합격자는 위촉일부터 올해 연말까지 소셜미디어기자단과 글로벌 서포터즈로 활동하게 되며, 시정 현장 취재 및 대전시와 관련된 각종 콘텐츠를 발굴·소개 등의 역할을 하게 된다.

아울러, 소셜미디어기자단과 글로벌 서포터즈는 글 올리기(포스팅)에 대한 소정의 원고료를 받으며, 우수 참가자에 대해서는 대전시장 표창이 주어질 예정이다.





기타 자세한 내용은 대전광역시 공식 블로그를 통해 확인할 수 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

